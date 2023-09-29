https://ria.ru/20230929/veschanie-1899512696.html
Захарова высказалась о запрете на вещание на русском языке в Латвии
Захарова высказалась о запрете на вещание на русском языке в Латвии - РИА Новости, 29.09.2023
Захарова высказалась о запрете на вещание на русском языке в Латвии
Москва рассматривает решение Латвии о запрете вещания на русском языке в СМИ с 1 января 2026 года как грубейший акт дискриминации и сегрегации по... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:24
2023-09-29T17:24
2023-09-29T17:38
россия
латвия
в мире
мария захарова
русский язык в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Москва рассматривает решение Латвии о запрете вещания на русском языке в СМИ с 1 января 2026 года как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сообщение Захаровой опубликовано на сайте ведомства."Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, возведенного латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии", - сказала Захарова.Она добавила, что выпад Риги в "непрекращающейся войне с русским языком и противостоянии русскоязычным жителям страны" свидетельствует о ее "бессилии в построении истинно демократического и инклюзивного общества".
https://ria.ru/20230928/latviya-1899265469.html
россия
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латвия, в мире, мария захарова, русский язык в мире
Россия, Латвия, В мире, Мария Захарова, Русский язык в мире
Захарова высказалась о запрете на вещание на русском языке в Латвии
Захарова назвала решение Латвии запретить русский язык в СМИ шовинизмом