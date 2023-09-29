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Захарова высказалась о запрете на вещание на русском языке в Латвии - РИА Новости, 29.09.2023
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17:24 29.09.2023 (обновлено: 17:38 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/veschanie-1899512696.html
Захарова высказалась о запрете на вещание на русском языке в Латвии
Захарова высказалась о запрете на вещание на русском языке в Латвии - РИА Новости, 29.09.2023
Захарова высказалась о запрете на вещание на русском языке в Латвии
Москва рассматривает решение Латвии о запрете вещания на русском языке в СМИ с 1 января 2026 года как грубейший акт дискриминации и сегрегации по... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:24
2023-09-29T17:38
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Москва рассматривает решение Латвии о запрете вещания на русском языке в СМИ с 1 января 2026 года как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сообщение Захаровой опубликовано на сайте ведомства."Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, возведенного латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии", - сказала Захарова.Она добавила, что выпад Риги в "непрекращающейся войне с русским языком и противостоянии русскоязычным жителям страны" свидетельствует о ее "бессилии в построении истинно демократического и инклюзивного общества".
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россия, латвия, в мире, мария захарова, русский язык в мире
Россия, Латвия, В мире, Мария Захарова, Русский язык в мире
Захарова высказалась о запрете на вещание на русском языке в Латвии

Захарова назвала решение Латвии запретить русский язык в СМИ шовинизмом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Москва рассматривает решение Латвии о запрете вещания на русском языке в СМИ с 1 января 2026 года как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сообщение Захаровой опубликовано на сайте ведомства.
«
"Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, возведенного латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии", - сказала Захарова.
Она добавила, что выпад Риги в "непрекращающейся войне с русским языком и противостоянии русскоязычным жителям страны" свидетельствует о ее "бессилии в построении истинно демократического и инклюзивного общества".
Рига - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В детском саду в Латвии девочку заставляли приседать за русскую речь
28 сентября, 17:43
 
РоссияЛатвияВ миреМария ЗахароваРусский язык в мире
 
 
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