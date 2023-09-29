https://ria.ru/20230929/veschanie-1899512696.html

Захарова высказалась о запрете на вещание на русском языке в Латвии

Захарова высказалась о запрете на вещание на русском языке в Латвии - РИА Новости, 29.09.2023

Захарова высказалась о запрете на вещание на русском языке в Латвии

Москва рассматривает решение Латвии о запрете вещания на русском языке в СМИ с 1 января 2026 года как грубейший акт дискриминации и сегрегации по... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:24

2023-09-29T17:24

2023-09-29T17:38

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Москва рассматривает решение Латвии о запрете вещания на русском языке в СМИ с 1 января 2026 года как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сообщение Захаровой опубликовано на сайте ведомства."Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, возведенного латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии", - сказала Захарова.Она добавила, что выпад Риги в "непрекращающейся войне с русским языком и противостоянии русскоязычным жителям страны" свидетельствует о ее "бессилии в построении истинно демократического и инклюзивного общества".

https://ria.ru/20230928/latviya-1899265469.html

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россия, латвия, в мире, мария захарова, русский язык в мире