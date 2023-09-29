https://ria.ru/20230929/vaktsinatsiya-1899322741.html
Иммунолог объяснил необходимость вакцинации от гриппа
Иммунолог объяснил необходимость вакцинации от гриппа - РИА Новости, 29.09.2023
Иммунолог объяснил необходимость вакцинации от гриппа
Пандемия птичьего гриппа может начаться в сравнительно короткой перспективе, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T02:15
2023-09-29T02:15
2023-09-29T02:15
общество
россия
николай крючков
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пандемия птичьего гриппа может начаться в сравнительно короткой перспективе, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Анализ тех вариантов вируса гриппа, которые циркулировали в Южном полушарии и начинают распространяться в Северном, показывает, что серьезных изменений в штаммах по сравнению с прошлым эпидемическим сезоном не произошло, отметил Крючков."Большого антигенного изменения, изменения спектра распространенных серотипов вируса гриппа в этом сезоне по сравнению с сезоном 2022-2023 года не произошло", — сказал он.Наступающий в России период подъема заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями будет более легким, чем предыдущий, полагает Крючков.Однако это не отменяет необходимости вакцинироваться, уверен иммунолог."Перенесенная инфекция и вакцинация от гриппа дают достаточно ограниченный по сроку действия специфический иммунитет. Эффективная защита сохраняется до года, фактически чуть меньше. Если человек переболел в начале прошлого сезона или вакцинировался в прошлом году, надеяться на защиту не приходится. Поэтому я рекомендую обязательно вакцинироваться в этом сезоне", — добавил Крючков.По его словам, в недалеком будущем может начаться пандемия, вызванная одним из вариантов вируса гриппа."Точно неизвестно, когда это произойдет, возможно, через сезон, но пандемия, вызванная одним из вариантов птичьего гриппа, — это достаточно короткая перспектива, и к этому нужно готовиться", — предостерег Крючков.Этот сценарий основывается на наблюдениях специалистов, которые отслеживают появление новых вариантов возбудителя гриппа, продолжил он."В последние годы настораживают регулярные прорывы межвидового барьера (от животных к человеку) для разных вирусов птичьего гриппа. Вспышки инфекции останавливало, в частности, то, что эти варианты были малозаразными при передаче от человека к человеку", — отметил Крючков.Рано или поздно произойдет прорыв межвидового барьера, когда распространение от человека к человеку станет эффективнее, заключил он.
https://ria.ru/20230913/sanprosvet-1895890426.html
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общество, россия, николай крючков
Общество, Россия, Николай Крючков
Иммунолог объяснил необходимость вакцинации от гриппа
Иммунолог Крючков предупредил о необходимости вакцинации от гриппа
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Пандемия птичьего гриппа может начаться в сравнительно короткой перспективе, предупредил в интервью
радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Анализ тех вариантов вируса гриппа, которые циркулировали в Южном полушарии и начинают распространяться в Северном, показывает, что серьезных изменений в штаммах по сравнению с прошлым эпидемическим сезоном не произошло, отметил Крючков.
«
"Большого антигенного изменения, изменения спектра распространенных серотипов вируса гриппа в этом сезоне по сравнению с сезоном 2022-2023 года не произошло", — сказал он.
Наступающий в России
период подъема заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями будет более легким, чем предыдущий, полагает Крючков.
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Однако это не отменяет необходимости вакцинироваться, уверен иммунолог.
"Перенесенная инфекция и вакцинация от гриппа дают достаточно ограниченный по сроку действия специфический иммунитет. Эффективная защита сохраняется до года, фактически чуть меньше. Если человек переболел в начале прошлого сезона или вакцинировался в прошлом году, надеяться на защиту не приходится. Поэтому я рекомендую обязательно вакцинироваться в этом сезоне", — добавил Крючков.
По его словам, в недалеком будущем может начаться пандемия, вызванная одним из вариантов вируса гриппа.
«
"Точно неизвестно, когда это произойдет, возможно, через сезон, но пандемия, вызванная одним из вариантов птичьего гриппа, — это достаточно короткая перспектива, и к этому нужно готовиться", — предостерег Крючков.
Этот сценарий основывается на наблюдениях специалистов, которые отслеживают появление новых вариантов возбудителя гриппа, продолжил он.
"В последние годы настораживают регулярные прорывы межвидового барьера (от животных к человеку) для разных вирусов птичьего гриппа. Вспышки инфекции останавливало, в частности, то, что эти варианты были малозаразными при передаче от человека к человеку", — отметил Крючков.
Рано или поздно произойдет прорыв межвидового барьера, когда распространение от человека к человеку станет эффективнее, заключил он.
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