https://ria.ru/20230929/ucheniya-1899492364.html

В Эстонии завершились учения по отработке массовой эвакуации

В Эстонии завершились учения по отработке массовой эвакуации - РИА Новости, 29.09.2023

В Эстонии завершились учения по отработке массовой эвакуации

Масштабные кризисные учения CREVEX 2023, в ходе которых отрабатывались массовая эвакуация населения, кризисная коммуникация и спасательные работы, завершились в РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:16

2023-09-29T16:16

2023-09-29T16:17

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен - РИА Новости. Масштабные кризисные учения CREVEX 2023, в ходе которых отрабатывались массовая эвакуация населения, кризисная коммуникация и спасательные работы, завершились в Эстонии, сообщила пресс-служба Спасательного департамента балтийской республики. "Учения CREVEX 2023, организованные Спасательным департаментом, проходили с 28 по 29 сентября, в районе порта Мууга под Таллином. В них приняли участие государственные учреждения, местные самоуправления, частный сектор и волонтеры. Отрабатывались меры по массовой эвакуации, кризисной коммуникации и спасательным работам. Учения государственного уровня CREVEX 2023 были самыми масштабными за многие годы", - говорится в сообщении. Согласно сценарию учений, в Мууге столкнулись и загорелись поезда с горючим. Крупный пожар сопровождается дополнительным риском взрыва, в результате чего возникла необходимость эвакуировать из опасной зоны жителей близлежащих районов. К учениям было привлечено более тысячи волонтеров, которые играли роль эвакуируемых местных жителей. Спасательный департамент также проверил аварийные сирены, после срабатывания которых Центр тревоги отправил SMS-уведомления об опасности жителям региона, причем в содержании сообщений было указано, что речь идет об учениях. Такие сообщения получили около 15 тысяч человек.

https://ria.ru/20230828/estoniya-1892585150.html

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в мире, эстония, таллин