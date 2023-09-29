В Эстонии завершились учения по отработке массовой эвакуации
В Эстонии завершились учения по отработке массовой эвакуации CREVEX 2023
© iStock.com / Yuliya StarikovaФлаги ЕС и Эстонии в Таллине
© iStock.com / Yuliya Starikova
Флаги ЕС и Эстонии в Таллине . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен - РИА Новости. Масштабные кризисные учения CREVEX 2023, в ходе которых отрабатывались массовая эвакуация населения, кризисная коммуникация и спасательные работы, завершились в Эстонии, сообщила пресс-служба Спасательного департамента балтийской республики.
"Учения CREVEX 2023, организованные Спасательным департаментом, проходили с 28 по 29 сентября, в районе порта Мууга под Таллином. В них приняли участие государственные учреждения, местные самоуправления, частный сектор и волонтеры. Отрабатывались меры по массовой эвакуации, кризисной коммуникации и спасательным работам. Учения государственного уровня CREVEX 2023 были самыми масштабными за многие годы", - говорится в сообщении.
Согласно сценарию учений, в Мууге столкнулись и загорелись поезда с горючим. Крупный пожар сопровождается дополнительным риском взрыва, в результате чего возникла необходимость эвакуировать из опасной зоны жителей близлежащих районов. К учениям было привлечено более тысячи волонтеров, которые играли роль эвакуируемых местных жителей.
Спасательный департамент также проверил аварийные сирены, после срабатывания которых Центр тревоги отправил SMS-уведомления об опасности жителям региона, причем в содержании сообщений было указано, что речь идет об учениях. Такие сообщения получили около 15 тысяч человек.