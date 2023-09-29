https://ria.ru/20230929/trevoga-1899534421.html

По всей Украине объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.09.2023

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:43

2023-09-29T18:43

2023-09-29T18:57

специальная военная операция на украине

украина

киев

днепропетровская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Черниговской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, затем в течение минуты распространился по всей территории страны - около 18.41 (совпадает с мск).Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях Украины, спустя некоторое время ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230928/vzryv-1899318658.html

украина

киев

днепропетровская область

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украина, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире