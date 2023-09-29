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Половина граждан США хотят отстранить Трампа от выборов, показал опрос - РИА Новости, 29.09.2023
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16:44 29.09.2023 (обновлено: 16:50 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/tramp-1899501991.html
Половина граждан США хотят отстранить Трампа от выборов, показал опрос
Половина граждан США хотят отстранить Трампа от выборов, показал опрос - РИА Новости, 29.09.2023
Половина граждан США хотят отстранить Трампа от выборов, показал опрос
Более половины избирателей в США поддержали бы отстранение экс-президента США Дональда Трампа от участия в предвыборной гонке из-за событий, связанных со... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:44
2023-09-29T16:50
в мире
сша
флорида
южная каролина
дональд трамп
джо байден
майк пенс
politico
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более половины избирателей в США поддержали бы отстранение экс-президента США Дональда Трампа от участия в предвыборной гонке из-за событий, связанных со штурмом Капитолия, следует из результатов опроса, проведенного изданием Politico совместно с социологической компанией Morning Consult. Как отмечает Politico, 51% респондентов верят в то, что Трамп "участвовал в мятеже", 35% считают, что он этого не делал. При этом газета отмечает, что позиция участников опроса варьируется в зависимости от их партийной принадлежности. Так, 79% демократов и 49% независимых избирателей полагают, что Трамп принимал участие в мятеже, при этом среди республиканцев с этим согласны менее 25% опрошенных избирателей. "Позиция по вопросу о том, следует ли отстранить Трампа от участия в предвыборной гонке в соответствии с 14-й поправкой примерно совпадает с мнениями респондентов о том, участвовал ли он в мятеже или помогал (в его организации - ред.), и имеет аналогичный партийный раскол", - отмечает издание. Исследователи также выяснили отношение избирателей к третьему разделу 14-й поправки конституции США, которая может ограничивать от избрания лицо, ранее уже занимавшее гражданскую или военную должность, если оно участвовало в мятеже, восстании или оказывало поддержку в подобных действиях. Так, 63% опрошенных заявили, что они одобряют этот пункт, а 16% ответили, что не поддерживают его. Опрос проводился в онлайн формате в период с 23 по 25 сентября среди 1967 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет порядка 2-ух процентных пунктов. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Ранее Трамп выразил уверенность, что возможная попытка дисквалифицировать его из числа кандидатов на пост главы государства по 14-й поправке к конституции, является очередным "трюком" по вмешательству в выборы, поскольку не может применяться к голосованию 2024 года. Он также заявлял, что его нельзя судить до завершения выборной кампании 2024 года. Прокурор по делу о штурме Капитолия говорил, что будет просить суд об ускоренной процедуре проведения процесса. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
https://ria.ru/20230926/trump-1898845798.html
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в мире, сша, флорида, южная каролина, дональд трамп, джо байден, майк пенс, politico, оон
В мире, США, Флорида, Южная Каролина, Дональд Трамп, Джо Байден, Майк Пенс, Politico, ООН
Половина граждан США хотят отстранить Трампа от выборов, показал опрос

Morning Consult: 51% американцев поддержали бы отстранение Трампа от выборов

© AP PhotoОфициальное тюремное фото Трампа
Официальное тюремное фото Трампа - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo
Официальное тюремное фото Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более половины избирателей в США поддержали бы отстранение экс-президента США Дональда Трампа от участия в предвыборной гонке из-за событий, связанных со штурмом Капитолия, следует из результатов опроса, проведенного изданием Politico совместно с социологической компанией Morning Consult.
Как отмечает Politico, 51% респондентов верят в то, что Трамп "участвовал в мятеже", 35% считают, что он этого не делал. При этом газета отмечает, что позиция участников опроса варьируется в зависимости от их партийной принадлежности. Так, 79% демократов и 49% независимых избирателей полагают, что Трамп принимал участие в мятеже, при этом среди республиканцев с этим согласны менее 25% опрошенных избирателей.
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"Позиция по вопросу о том, следует ли отстранить Трампа от участия в предвыборной гонке в соответствии с 14-й поправкой примерно совпадает с мнениями респондентов о том, участвовал ли он в мятеже или помогал (в его организации - ред.), и имеет аналогичный партийный раскол", - отмечает издание.
Исследователи также выяснили отношение избирателей к третьему разделу 14-й поправки конституции США, которая может ограничивать от избрания лицо, ранее уже занимавшее гражданскую или военную должность, если оно участвовало в мятеже, восстании или оказывало поддержку в подобных действиях. Так, 63% опрошенных заявили, что они одобряют этот пункт, а 16% ответили, что не поддерживают его.
Опрос проводился в онлайн формате в период с 23 по 25 сентября среди 1967 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет порядка 2-ух процентных пунктов.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Ранее Трамп выразил уверенность, что возможная попытка дисквалифицировать его из числа кандидатов на пост главы государства по 14-й поправке к конституции, является очередным "трюком" по вмешательству в выборы, поскольку не может применяться к голосованию 2024 года. Он также заявлял, что его нельзя судить до завершения выборной кампании 2024 года. Прокурор по делу о штурме Капитолия говорил, что будет просить суд об ускоренной процедуре проведения процесса.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
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