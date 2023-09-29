https://ria.ru/20230929/stadion-1899539405.html

В Сонково Тверской области обновили футбольное поле стадиона "Локомотив"

В Сонково Тверской области обновили футбольное поле стадиона "Локомотив" - РИА Новости, 29.09.2023

В Сонково Тверской области обновили футбольное поле стадиона "Локомотив"

В райцентре Сонково Тверской области завершено обустройство футбольного поля на стадионе "Локомотив", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:02

2023-09-29T19:02

2023-09-29T19:02

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 29 сен – РИА Новости. В райцентре Сонково Тверской области завершено обустройство футбольного поля на стадионе "Локомотив", сообщает пресс-служба регионального правительства. "Работы выполнены по поручению губернатора региона Игоря Рудени, которое он дал в ходе встречи с главой муниципалитета Андреем Гусевым. 29 сентября прошло торжественное открытие обновленного спортивного объекта", - отметили в пресс-службе. На поле проведены работы по ремонту основания и укладке нового искусственного покрытия размером 105х60 метров, которое выполнено из безопасных, качественных материалов и полностью отвечает современным требованиям. После открытия поле стадиона "Локомотив" будет использоваться для проведения тренировок футбольных команд и проведения официальных игр чемпионата Тверской области по футболу. "Открытие обновленного стадиона "Локомотив" будет способствовать развитию спорта в Сонковском округе и всей Тверской области, позволит проводить в муниципальном образовании соревнования областного уровня и воспитывать новые поколения футболистов", – процитировали в пресс-службе Руденю. Развитие спортивной инфраструктуры в Тверской области направлено на вовлечение как можно большего числа детей и взрослых в активный образ жизни. В прошлом году впервые доля населения Тверской области, систематически занимающегося физкультурой и спортом, превысила 50% от общего количества жителей, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230828/sport-1892749824.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область