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В Сонково Тверской области обновили футбольное поле стадиона "Локомотив" - РИА Новости, 29.09.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
19:02 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/stadion-1899539405.html
В Сонково Тверской области обновили футбольное поле стадиона "Локомотив"
В Сонково Тверской области обновили футбольное поле стадиона "Локомотив" - РИА Новости, 29.09.2023
В Сонково Тверской области обновили футбольное поле стадиона "Локомотив"
В райцентре Сонково Тверской области завершено обустройство футбольного поля на стадионе "Локомотив", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:02
2023-09-29T19:02
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 29 сен – РИА Новости. В райцентре Сонково Тверской области завершено обустройство футбольного поля на стадионе "Локомотив", сообщает пресс-служба регионального правительства. "Работы выполнены по поручению губернатора региона Игоря Рудени, которое он дал в ходе встречи с главой муниципалитета Андреем Гусевым. 29 сентября прошло торжественное открытие обновленного спортивного объекта", - отметили в пресс-службе. На поле проведены работы по ремонту основания и укладке нового искусственного покрытия размером 105х60 метров, которое выполнено из безопасных, качественных материалов и полностью отвечает современным требованиям. После открытия поле стадиона "Локомотив" будет использоваться для проведения тренировок футбольных команд и проведения официальных игр чемпионата Тверской области по футболу. "Открытие обновленного стадиона "Локомотив" будет способствовать развитию спорта в Сонковском округе и всей Тверской области, позволит проводить в муниципальном образовании соревнования областного уровня и воспитывать новые поколения футболистов", – процитировали в пресс-службе Руденю. Развитие спортивной инфраструктуры в Тверской области направлено на вовлечение как можно большего числа детей и взрослых в активный образ жизни. В прошлом году впервые доля населения Тверской области, систематически занимающегося физкультурой и спортом, превысила 50% от общего количества жителей, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

В Сонково Тверской области обновили футбольное поле стадиона "Локомотив"

© Фото : Правительство Тверской области В райцентре Сонково Тверской области завершено обустройство футбольного поля на стадионе "Локомотив"
 В райцентре Сонково Тверской области завершено обустройство футбольного поля на стадионе Локомотив - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : Правительство Тверской области
В райцентре Сонково Тверской области завершено обустройство футбольного поля на стадионе "Локомотив"
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 29 сен – РИА Новости. В райцентре Сонково Тверской области завершено обустройство футбольного поля на стадионе "Локомотив", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Работы выполнены по поручению губернатора региона Игоря Рудени, которое он дал в ходе встречи с главой муниципалитета Андреем Гусевым. 29 сентября прошло торжественное открытие обновленного спортивного объекта", - отметили в пресс-службе.
На поле проведены работы по ремонту основания и укладке нового искусственного покрытия размером 105х60 метров, которое выполнено из безопасных, качественных материалов и полностью отвечает современным требованиям.
После открытия поле стадиона "Локомотив" будет использоваться для проведения тренировок футбольных команд и проведения официальных игр чемпионата Тверской области по футболу.
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"Открытие обновленного стадиона "Локомотив" будет способствовать развитию спорта в Сонковском округе и всей Тверской области, позволит проводить в муниципальном образовании соревнования областного уровня и воспитывать новые поколения футболистов", – процитировали в пресс-службе Руденю.
Развитие спортивной инфраструктуры в Тверской области направлено на вовлечение как можно большего числа детей и взрослых в активный образ жизни. В прошлом году впервые доля населения Тверской области, систематически занимающегося физкультурой и спортом, превысила 50% от общего количества жителей, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
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