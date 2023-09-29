https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899483143.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.09.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.09.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:50

2023-09-29T18:50

2023-09-29T19:16

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 29 сентября 2023 года*За минувшие сутки российские подразделения отразили атаки противника на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Кроме того, ликвидировано несколько опорных пунктов и мест временной дислокации соединений ВСУ, а также уничтожены два самолета МиГ-29. Средства ПВО сбили 35 украинских беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 482 самолета, 250 вертолетов, 7252 беспилотника, 438 зенитных ракетных комплексов, 1157 реактивных систем залпового огня, 12 210 танков и других бронемашин, 6584 орудия полевой артиллерии и 13 590 единиц автомобильной техники.* Заявления начальников пресс-центров Западной группировки войск и группировки войск "Днепр" на 18:30 мск не опубликованы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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