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Минобрнауки Индонезии изучит возможность сотрудничества с Россией - РИА Новости, 29.09.2023
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16:08 29.09.2023
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Минобрнауки Индонезии изучит возможность сотрудничества с Россией
Минобрнауки Индонезии изучит возможность сотрудничества с Россией - РИА Новости, 29.09.2023
Минобрнауки Индонезии изучит возможность сотрудничества с Россией
Министерство образования, культуры, исследований и технологий Индонезии изучает возможности сотрудничества с Россией, в том числе совместные образовательные... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:08
2023-09-29T16:08
индонезия
россия
москва
объединенный институт ядерных исследований
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министерство образования, культуры, исследований и технологий Индонезии изучает возможности сотрудничества с Россией, в том числе совместные образовательные программы, открытие филиалов российских вузов в новой столице Индонезии, а также присоединение Индонезии к российскому Объединенному институту ядерных исследований, передает индонезийское агентство ANTARA. "Такое сотрудничество очень важно для облегчения обучения студентов в лучших университетах мира", - заявил исполняющий обязанности главы ведомства Низам, комментируя возможность открытия совместных образовательных программ с Россией. По словам чиновника, предполагается, что в рамках такой программы студенты будут оплачивать лишь половину стоимости обучения - другую оплатит государство-партнер. Низам рассказал, что недавно посетил Россию, чтобы оценить потенциал этого сотрудничества. Помимо совместных образовательных программ, одной из инициатив, подчеркнутых во время визита чиновника в Москву, стало открытие представительств российских университетов в новой столице Индонезии - Нусантаре. "Это облегчит взаимодействие между двумя странами в сфере образования и исследований", - пояснил Низам. По данным ANTARA, заместитель министра образования России Андрей Омельчук предложил Индонезии проект "Российский университет" - в его рамках студенты получат два диплома, изучат русский язык и смогут работать в обеих странах. "Россия также предложила Индонезии возможность присоединиться к Объединенному институту ядерных исследований (ОИЯИ), который является одним из мировых лидеров фундаментальных и прикладных исследований в различных областях", - сообщает агентство. По его данным, спрос на российское высшее образование в Индонезии растет. Правительство России даже увеличило бюджетную квоту для индонезийских студентов в российских вузах на 2023/2024 учебный год до 300 мест.
https://ria.ru/20230920/rossiya-1897439736.html
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индонезия, россия, москва, объединенный институт ядерных исследований
Индонезия, Россия, Москва, Объединенный институт ядерных исследований
Минобрнауки Индонезии изучит возможность сотрудничества с Россией

Минобрнауки Индонезии изучит возможность сотрудничества с Россией

© Depositphotos.com / realinemediaИндонезия
Индонезия - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Depositphotos.com / realinemedia
Индонезия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министерство образования, культуры, исследований и технологий Индонезии изучает возможности сотрудничества с Россией, в том числе совместные образовательные программы, открытие филиалов российских вузов в новой столице Индонезии, а также присоединение Индонезии к российскому Объединенному институту ядерных исследований, передает индонезийское агентство ANTARA.
"Такое сотрудничество очень важно для облегчения обучения студентов в лучших университетах мира", - заявил исполняющий обязанности главы ведомства Низам, комментируя возможность открытия совместных образовательных программ с Россией. По словам чиновника, предполагается, что в рамках такой программы студенты будут оплачивать лишь половину стоимости обучения - другую оплатит государство-партнер.
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Низам рассказал, что недавно посетил Россию, чтобы оценить потенциал этого сотрудничества. Помимо совместных образовательных программ, одной из инициатив, подчеркнутых во время визита чиновника в Москву, стало открытие представительств российских университетов в новой столице Индонезии - Нусантаре.
"Это облегчит взаимодействие между двумя странами в сфере образования и исследований", - пояснил Низам.
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По данным ANTARA, заместитель министра образования России Андрей Омельчук предложил Индонезии проект "Российский университет" - в его рамках студенты получат два диплома, изучат русский язык и смогут работать в обеих странах. "Россия также предложила Индонезии возможность присоединиться к Объединенному институту ядерных исследований (ОИЯИ), который является одним из мировых лидеров фундаментальных и прикладных исследований в различных областях", - сообщает агентство.
По его данным, спрос на российское высшее образование в Индонезии растет. Правительство России даже увеличило бюджетную квоту для индонезийских студентов в российских вузах на 2023/2024 учебный год до 300 мест.
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