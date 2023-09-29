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Россия защищается на Украине от агрессии Запада, заявили в Никарагуа - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/rossiya-1899419523.html
Россия защищается на Украине от агрессии Запада, заявили в Никарагуа
Россия защищается на Украине от агрессии Запада, заявили в Никарагуа - РИА Новости, 29.09.2023
Россия защищается на Украине от агрессии Запада, заявили в Никарагуа
Россия законно защищается на Украине от агрессии, которую Запад ведет против Москвы, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Никарагуа Денис Монкада. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:59
2023-09-29T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
никарагуа
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ООН, 29 сен – РИА Новости. Россия законно защищается на Украине от агрессии, которую Запад ведет против Москвы, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Никарагуа Денис Монкада.По его словам, США, ЕС и НАТО используют Украину для "победы над Россией и уничтожения России"."Россия активно защищается - обоснованно и опираясь на свое и международное право. Так что правительство России определяет и будет определять свою внутреннюю политику, чтобы противостоять агрессии со стороны североамериканской империи, которая вовлекает в нее (агрессию – ред.) Европу и НАТО", - сказал Монкада.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, россия, украина, никарагуа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Никарагуа
Россия защищается на Украине от агрессии Запада, заявили в Никарагуа

Глава МИД Никарагуа Монкада: РФ законно защищается на Украине от агрессии Запада

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы огневой поддержки ВС РФ
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 сен – РИА Новости. Россия законно защищается на Украине от агрессии, которую Запад ведет против Москвы, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Никарагуа Денис Монкада.
По его словам, США, ЕС и НАТО используют Украину для "победы над Россией и уничтожения России".
«
"Россия активно защищается - обоснованно и опираясь на свое и международное право. Так что правительство России определяет и будет определять свою внутреннюю политику, чтобы противостоять агрессии со стороны североамериканской империи, которая вовлекает в нее (агрессию – ред.) Европу и НАТО", - сказал Монкада.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Киев - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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27 сентября, 15:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНикарагуа
 
 
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