https://ria.ru/20230929/putin-1899515737.html
Россия будет стремиться налаживать связи Латинской Америки с ЕАЭС
Россия будет стремиться налаживать связи Латинской Америки с ЕАЭС - РИА Новости, 29.09.2023
Россия будет стремиться налаживать связи Латинской Америки с ЕАЭС
Россия будет стремиться налаживать связи Латинской Америки с Евразийским экономическим союзом и поддерживает стремление ряда стран региона вступить в БРИКС как... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:33
2023-09-29T17:33
2023-09-29T17:50
россия
евразийский экономический союз
брикс
владимир путин
латинская америка
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия будет стремиться налаживать связи Латинской Америки с Евразийским экономическим союзом и поддерживает стремление ряда стран региона вступить в БРИКС как полноправного партнера, заявил президент России Владимир Путин."В частности, будем способствовать тому, чтобы эти структуры в практическом плане налаживали связи с Евразийским экономическим союзом, сверяли подходы по актуальным вопросам торговой политики, тарифного регулирования, стимулирования инвестиций, трансфера технологий. И, конечно, Россия приветствует намерения целого ряда государств Латинской Америки подключиться к деятельности БРИКС в качестве как полноправных членов, так и партнеров", - сказал Путин в ходе международной парламентской конференции Россия - Латинская Америка.Глава государства назвал своевременным шагом активизацию межпарламентского формата отношений РФ и государств Латинской Америки."Поддержка законодателей действительно востребована во многих вопросах, касающихся дальнейшего расширения многоплановых российско-латиноамеринских связей. Именно на это нацелена и нынешняя конференция", - сказал Путин и пожелал успехов участникам мероприятия.
https://ria.ru/20230829/briks-1892759981.html
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Выступление Путина на конференции "Россия - Латинская Америка"
ПУТИН: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ПРОВОДИТ НЕЗАВИСИМУЮ ПОЛИТИКУ И ЕЙ БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ РОЛЕЙ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
2023-09-29T17:33
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PT1M44S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, евразийский экономический союз, брикс, владимир путин, латинская америка
Россия, Евразийский экономический союз, БРИКС, Владимир Путин, Латинская Америка
Россия будет стремиться налаживать связи Латинской Америки с ЕАЭС
Путин: РФ поддерживает стремление стран Латинской Америки вступить в БРИКС