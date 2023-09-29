https://ria.ru/20230929/putin-1899515737.html

Россия будет стремиться налаживать связи Латинской Америки с ЕАЭС

Россия будет стремиться налаживать связи Латинской Америки с ЕАЭС - РИА Новости, 29.09.2023

Россия будет стремиться налаживать связи Латинской Америки с ЕАЭС

Россия будет стремиться налаживать связи Латинской Америки с Евразийским экономическим союзом и поддерживает стремление ряда стран региона вступить в БРИКС как... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:33

2023-09-29T17:33

2023-09-29T17:50

россия

евразийский экономический союз

брикс

владимир путин

латинская америка

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия будет стремиться налаживать связи Латинской Америки с Евразийским экономическим союзом и поддерживает стремление ряда стран региона вступить в БРИКС как полноправного партнера, заявил президент России Владимир Путин."В частности, будем способствовать тому, чтобы эти структуры в практическом плане налаживали связи с Евразийским экономическим союзом, сверяли подходы по актуальным вопросам торговой политики, тарифного регулирования, стимулирования инвестиций, трансфера технологий. И, конечно, Россия приветствует намерения целого ряда государств Латинской Америки подключиться к деятельности БРИКС в качестве как полноправных членов, так и партнеров", - сказал Путин в ходе международной парламентской конференции Россия - Латинская Америка.Глава государства назвал своевременным шагом активизацию межпарламентского формата отношений РФ и государств Латинской Америки."Поддержка законодателей действительно востребована во многих вопросах, касающихся дальнейшего расширения многоплановых российско-латиноамеринских связей. Именно на это нацелена и нынешняя конференция", - сказал Путин и пожелал успехов участникам мероприятия.

https://ria.ru/20230829/briks-1892759981.html

россия

латинская америка

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Выступление Путина на конференции "Россия - Латинская Америка" ПУТИН: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ПРОВОДИТ НЕЗАВИСИМУЮ ПОЛИТИКУ И ЕЙ БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ РОЛЕЙ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 2023-09-29T17:33 true PT1M44S

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Ольга Фомченкова

россия, евразийский экономический союз, брикс, владимир путин, латинская америка