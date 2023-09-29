https://ria.ru/20230929/proizvodstvo-1899532332.html
Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил среднероссийский
Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил среднероссийский - РИА Новости, 29.09.2023
Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил среднероссийский
Индекс промышленного производства в Ярославской области превысил среднероссийский показатель, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:31
2023-09-29T18:31
2023-09-29T18:31
экономика
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Ярославской области превысил среднероссийский показатель, сообщает правительство региона. "По итогам восьми месяцев этого года индекс промышленного производства в Ярославской области составил 106,9%, в то время как среднероссийский показатель – 103%", - говорится в сообщении областного правительства. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что в регионе продолжается промышленный рост. В январе–августе объем промышленной отгрузки предприятиями области составил 415,9 миллиарда рублей. "Меры поддержки, которые мы ввели в рамках работы антисанкционного штаба, дали положительные результаты. Продолжаем оказывать бизнесу и предприятиям всю необходимую помощь", - подчеркнул глава Ярославской области. По данным областного правительства, рост выпуска продукции в январе-августе этого года показали такие отрасли, как ремонт и монтаж машин и оборудования (+35,5% к уровню предыдущего аналогичного периода), производство транспортных средств и оборудования (+30,5%), электрического оборудования (+30,3%), табачных изделий (+30%), металлургической продукции (+26,6%), химических веществ и химических продуктов (+20,8%) и ряд других.
https://ria.ru/20230919/programma-1897311278.html
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экономика, ярославская область, михаил евраев
Экономика, Ярославская область, Михаил Евраев
Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил среднероссийский
Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил среднероссийский
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен - РИА Новости.
Индекс промышленного производства в Ярославской области превысил среднероссийский показатель, сообщает правительство
региона.
"По итогам восьми месяцев этого года индекс промышленного производства в Ярославской области составил 106,9%, в то время как среднероссийский показатель – 103%", - говорится в сообщении областного правительства.
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
подчеркнул, что в регионе продолжается промышленный рост. В январе–августе объем промышленной отгрузки предприятиями области составил 415,9 миллиарда рублей.
"Меры поддержки, которые мы ввели в рамках работы антисанкционного штаба, дали положительные результаты. Продолжаем оказывать бизнесу и предприятиям всю необходимую помощь", - подчеркнул глава Ярославской области.
По данным областного правительства, рост выпуска продукции в январе-августе этого года показали такие отрасли, как ремонт и монтаж машин и оборудования (+35,5% к уровню предыдущего аналогичного периода), производство транспортных средств и оборудования (+30,5%), электрического оборудования (+30,3%), табачных изделий (+30%), металлургической продукции (+26,6%), химических веществ и химических продуктов (+20,8%) и ряд других.
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