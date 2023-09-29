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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.09.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения в течение последней недели на херсонском направлении пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожили до... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:37

2023-09-29T15:37

2023-09-29T15:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские подразделения в течение последней недели на херсонском направлении пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожили до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, семь орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра. В рамках выполнения данной задачи пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За неделю уничтожено до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин и 42 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражено семь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)