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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения в течение последней недели на херсонском направлении пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожили до... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:37
2023-09-29T15:37
2023-09-29T15:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские подразделения в течение последней недели на херсонском направлении пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожили до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, семь орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра. В рамках выполнения данной задачи пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За неделю уничтожено до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин и 42 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражено семь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 250 военных на Херсонском направлении