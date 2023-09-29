https://ria.ru/20230929/politiki-1899366010.html

В ГД сравнили политиков Украины, угрожающих Крыму, с героями басни Крылова

В ГД сравнили политиков Украины, угрожающих Крыму, с героями басни Крылова - РИА Новости, 29.09.2023

В ГД сравнили политиков Украины, угрожающих Крыму, с героями басни Крылова

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сравнил украинских политиков, угрожающих Крыму, с героями басни Крылова "Квартет",... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:48

2023-09-29T10:48

2023-09-29T10:48

россия

украина

леонид ивлев

госдума рф

михаил подоляк

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сравнил украинских политиков, угрожающих Крыму, с героями басни Крылова "Квартет", охарактеризовав их заявления цитатой: "А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь". Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил украинским СМИ, что украинские войска постепенно берут Крым "под ключевой огневой контроль". "Около года назад Подоляк уже обещал весной 2023 года приехать в Ялту и погулять по набережной. Искали его потом там - не нашли. Теперь собрался взять Крым под огневой контроль. Ещё одна киевская дама (вице-премьер Украины Ирина Верещук – ред.) намерена переселить крымчан. В этой связи вспоминается Иван Андреевич Крылов: "А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь", - сказал Ивлев РИА Новости. Он посоветовал киевским политикам самим для себя решить, кто из них "мартышка, а кто - осёл". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230928/krym-1899093187.html

https://ria.ru/20230927/krym-1898857396.html

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россия, украина, леонид ивлев, госдума рф, михаил подоляк, республика крым, в мире