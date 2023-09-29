https://ria.ru/20230929/peterburg-1899339789.html

Власти Петербурга рассказали, сколько туристов посетят город в этом году

Власти Петербурга рассказали, сколько туристов посетят город в этом году - РИА Новости, 29.09.2023

Власти Петербурга рассказали, сколько туристов посетят город в этом году

Власти Санкт-Петербурга ожидают, что по итогам этого года город посетят 8,7 миллиона туристов, в 2024 году - около десяти миллионов, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:01

2023-09-29T19:01

2023-09-29T19:01

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туристы

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

отдых в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга ожидают, что по итогам этого года город посетят 8,7 миллиона туристов, в 2024 году - около десяти миллионов, сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко. "В прошлом году восемь миллионов туристов (посетили Петербург - ред.), это уровень 2018 года. Этот год мы закончим с показателем, по нашей оценке, восемь миллионов 700 тысяч туристов… Я думаю, что в следующем году - при сохранении этих темпов - мы вернемся к самому пиковому значению - подойдем к десяти миллионам", - сказал он в эфире Телеканала "Санкт-Петербург". По словам Москаленко, по итогам прошлого года в структуре турпотока порядка 97 процентов были российские туристы. "С моей точки зрения, будет открываться новая география туристических направлений. Мы будем ориентироваться на страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Южной Америки. Конечно, должен быть период становления", - сказал вице-губернатор. Он также отметил, что для приема большего числа туристов необходимо развивать вторую очередь аэропорта "Пулково".

https://ria.ru/20230927/peterburg-1898881379.html

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