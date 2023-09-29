https://ria.ru/20230929/peskov-1899414329.html

Песков заявил, что вся информация по встрече Путина и Кадырова была дана

Песков заявил, что вся информация по встрече Путина и Кадырова была дана - РИА Новости, 29.09.2023

Песков заявил, что вся информация по встрече Путина и Кадырова была дана

Вся необходимая информация со встречи президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова была предоставлена, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:36

2023-09-29T13:36

2023-09-29T13:36

россия

волгоград

рамзан кадыров

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вся необходимая информация со встречи президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова была предоставлена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на вопрос, затрагивалась ли тема избиения Адамом Кадыровым подозреваемого в сожжении Корана. В четверг на сайте Кремля появилась информация о рабочей встрече Путина с Кадыровым. Стороны обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, участие чеченских бойцов в специальной военной операции. Глава Чечни, комментируя встречу в своем Telegram-канале, отметил, что были подняты и "другие вопросы", но "об этом чуть позже". "Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима. Вы все слышали и видели, о чем шла речь", - сказал Песков. Силовики в мае задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете РФ, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале в понедельник опубликовал видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает задержанного за сожжение Корана. Кадыров в посте под видео написал, что гордится своим сыном.

https://ria.ru/20230929/dogovor-1899412650.html

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россия, волгоград, рамзан кадыров, дмитрий песков, владимир путин