https://ria.ru/20230929/perevorot-1899467581.html

СМИ: в Грузии сербов вызвали на допрос по делу о подготовке переворота

СМИ: в Грузии сербов вызвали на допрос по делу о подготовке переворота - РИА Новости, 29.09.2023

СМИ: в Грузии сербов вызвали на допрос по делу о подготовке переворота

Группа сербской организации "Канвас" вызвана на допрос в Службу государственной безопасности Грузии по делу о возможной подготовке переворота в стране, передает РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:15

2023-09-29T15:15

2023-09-29T15:15

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ТБИЛИСИ, 29 сен - РИА Новости. Группа сербской организации "Канвас" вызвана на допрос в Службу государственной безопасности Грузии по делу о возможной подготовке переворота в стране, передает грузинская телекомпания "Имеди". “В СГБ вызваны на допрос граждане Сербии, которые являются членами молодежного движения "Канвас". Данная организация была ранее упомянута Службой госбезопасности, когда речь шла о подготовках гражданского переворота параллельно с процессом получения (Грузией) статуса кандидата в члены Евросоюза в октябре-декабре", - говорится в сообщении. Грузия ожидает получить статус кандидата в члены Евросоюза к концу года. Ранее СГБ страны сообщила, что группа граждан планирует в октябре-декабре устроить беспорядки ради смены власти насильственным путем. Авторами плана в ведомстве назвали замглавы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгия Лорткипанидзе, бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили. По данным СГБ, подготовку молодежи вблизи польско-украинской границы проводит организация "Канвас", ядро которой составляет организация "Отпор", участвовавшая в революционных процессах в Сербии. СГБ утверждает, что радикалы планируют расставить палаточный городок в центре столицы, а затем взорвать там бомбу, чтобы наличие жертв среди мирного населения привело к волнениям в городе.

https://ria.ru/20230919/gruziya-1897165148.html

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в мире, сербия, украина, грузия