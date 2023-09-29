https://ria.ru/20230929/peregovory-1899457011.html

Токаев призвал Россию и Украину к переговорам

Токаев призвал Россию и Украину к переговорам - РИА Новости, 29.09.2023

Токаев призвал Россию и Украину к переговорам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи глав государств Центральной Азии с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил о... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:02

2023-09-29T15:02

2023-09-29T15:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

центральная азия

франк-вальтер штайнмайер

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 29 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи глав государств Центральной Азии с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил о необходимости перехода к реальным переговорам между Россией и Украиной, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского лидера. "Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о необходимости мудрой дипломатии, направленной на поиск взаимоприемлемых мирных решений. Он подчеркнул, что сторонам необходимо приступить к реальным переговорам", - говорится в сообщении пресс-службы. Накануне Токаев в ходе переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Россия и Украина выразили желание сесть за стол переговоров, но формат переговоров на устраивающих обе стороны условиях еще не определен, Как сообщает пресс-служба, главы государств также затронули вопросы, связанные с геополитической ситуацией вокруг региона Центральной Азии и Европейского Союза. Была рассмотрена текущая ситуация в Афганистане, отмечено в релизе. Токаев представил приоритетные направления сотрудничества, на которые можно было бы направить совместные усилия лидеров региона. "В первую очередь он остановился на вопросах торгово-экономического взаимодействия, развития новых транзитно-транспортных коридоров, кооперации в сфере энергетики. В ходе встречи большое внимание было уделено изменению климата и водной проблематике", - говорится в сообщении. В ходе встречи также выступили президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, председатель Халк Маслахаты (высший представительный орган) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230928/zelenskiy-1899309986.html

https://ria.ru/20230928/konflikt-1899205249.html

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в мире, россия, украина, центральная азия, франк-вальтер штайнмайер, касым-жомарт токаев