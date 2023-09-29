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Украинские военные обстреляли из РСЗО населенный пункт Корсунь
Украинские военные обстреляли из РСЗО населенный пункт Корсунь - РИА Новости, 29.09.2023
Украинские военные обстреляли из РСЗО населенный пункт Корсунь
Украинские войска в пятницу в 18.00 выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Корсунь, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:49
2023-09-29T19:49
2023-09-29T19:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 18.00 выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Корсунь, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Корсунь: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях обстрела пока ничего не известно. Кроме того, с 17.30 до 17.35 украинские войска подвергали обстрелу Петровский район Донецка и территорию Ясиноватского района, выпустив в общей сложности семь снарядов из "натовской" артиллерии. С 17.20 до 17.50 ВСУ обстреливали также Горловку, выпустив по городу в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские военные обстреляли из РСЗО населенный пункт Корсунь
СЦКК: ВСУ выпустили 2 ракеты из РСЗО по населенному пункту Корсунь