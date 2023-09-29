Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреляли из РСЗО населенный пункт Корсунь - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/obstrel-1899545442.html
Украинские военные обстреляли из РСЗО населенный пункт Корсунь
Украинские военные обстреляли из РСЗО населенный пункт Корсунь - РИА Новости, 29.09.2023
Украинские военные обстреляли из РСЗО населенный пункт Корсунь
Украинские войска в пятницу в 18.00 выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Корсунь, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:49
2023-09-29T19:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 18.00 выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Корсунь, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Корсунь: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях обстрела пока ничего не известно. Кроме того, с 17.30 до 17.35 украинские войска подвергали обстрелу Петровский район Донецка и территорию Ясиноватского района, выпустив в общей сложности семь снарядов из "натовской" артиллерии. С 17.20 до 17.50 ВСУ обстреливали также Горловку, выпустив по городу в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские военные обстреляли из РСЗО населенный пункт Корсунь

СЦКК: ВСУ выпустили 2 ракеты из РСЗО по населенному пункту Корсунь

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 18.00 выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Корсунь, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Корсунь: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях обстрела пока ничего не известно.
Кроме того, с 17.30 до 17.35 украинские войска подвергали обстрелу Петровский район Донецка и территорию Ясиноватского района, выпустив в общей сложности семь снарядов из "натовской" артиллерии. С 17.20 до 17.50 ВСУ обстреливали также Горловку, выпустив по городу в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
16 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала