https://ria.ru/20230929/oborudovanie-1899366412.html

Новосибирская область отправила беспилотники и тепловизоры в зону СВО

Новосибирская область отправила беспилотники и тепловизоры в зону СВО - РИА Новости, 29.09.2023

Новосибирская область отправила беспилотники и тепловизоры в зону СВО

Сформированная в Новосибирской области очередная партия оборудования для нужд военнослужащих, в том числе беспилотники и тепловизоры, отправилась в зону... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:52

2023-09-29T10:52

2023-09-29T13:03

надежные люди

новосибирская область

андрей травников

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899364378_0:43:834:512_1920x0_80_0_0_debcf5dce7bf4517fe58e8ef13eacb27.jpg

НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Сформированная в Новосибирской области очередная партия оборудования для нужд военнослужащих, в том числе беспилотники и тепловизоры, отправилась в зону проведения специальной военной операции, сообщает правительство региона. Беспилотные летательные аппараты, антидроновые ружья, тепловизоры и другое оборудование, передали в пятницу для оснащения войсковых подразделений 41-й армии. Губернатор региона Андрей Травников обсудил с бойцами характеристики, направляемой в зону СВО техники, и отметил: первый приоритет при формировании подобных партий — то, что помогает сохранить жизни бойцов и повысить эффективность их работы. "Наименования эти сегодня известны – это беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, антидроновые ружья. В рамках этого приоритета мы формируем такие партии. И сегодня здесь как раз такие позиции, которые в первую очередь необходимы 41-й армии, частям, которые входят в ее состав. Частям, которые дислоцировались или формировались на территории нашего региона. У нас на сопровождении много воинских формирований, стараемся помочь каждому", - сказал глава области. Эта партия стала одной из самых финансовоемких, которые Новосибирская область формировала для помощи бойцам в последнее время. На приобретение техники было направлено около 32 миллионов рублей. Представитель 41-й армии от лица командования и начальника службы беспилотной авиации выразил благодарность за помощь. В правительстве Новосибирской области добавили, что в регионе идет постоянный сбор гуманитарной помощи, закупка техники, оборудования для отправки в зону проведения СВО. Бойцам помогают как региональные власти, так и бизнес, общественные организации, простые жители Новосибирской области. В регионе развернуто мощное волонтёрское движение.

https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898778164.html

https://ria.ru/20230926/pomosch-1898677904.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирская область, андрей травников, общество