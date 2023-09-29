Пообещали многое. В Польше рассказали, как Киев "продал" ее дружбу
Замглавы МИД Польши: ФРГ подтолкнула Зеленского к ухудшению отношений с Варшавой
© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский поверил обещаниям Германии и решился на сговор против Варшавы, заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадий Мулярчик в интервью Fronda.
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"Владимир Зеленский совершает серьезную стратегическую ошибку. Преследуя интересы узкой группы олигархов или сельскохозяйственных компаний, он создает напряженность не только с правительством Польши, но и с польским обществом, которое считает такую политику совершенно неблагодарной", — сказал он.
По мнению дипломата, Берлин увидел опасность в союзе Киева и Варшавы, поэтому он крайне заинтересован в ухудшении польско-украинских отношений.
"У меня нет сомнений в том, что Зеленскому дали какие-то политические или экономические обещания, которые ФРГ все равно не исполнит", — объяснил он.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Президент Анджей Дуда заявил, что Киев ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.