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Пообещали многое. В Польше рассказали, как Киев "продал" ее дружбу - РИА Новости, 29.09.2023
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05:25 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/obeschaniya-1899333453.html
Пообещали многое. В Польше рассказали, как Киев "продал" ее дружбу
Пообещали многое. В Польше рассказали, как Киев "продал" ее дружбу - РИА Новости, 29.09.2023
Пообещали многое. В Польше рассказали, как Киев "продал" ее дружбу
Владимир Зеленский поверил обещаниям Германии и решился на сговор против Варшавы, заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадий Мулярчик в интервью Fronda. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T05:25
2023-09-29T05:25
в мире
польша
украина
владимир зеленский
германия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский поверил обещаниям Германии и решился на сговор против Варшавы, заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадий Мулярчик в интервью Fronda."Владимир Зеленский совершает серьезную стратегическую ошибку. Преследуя интересы узкой группы олигархов или сельскохозяйственных компаний, он создает напряженность не только с правительством Польши, но и с польским обществом, которое считает такую ​​политику совершенно неблагодарной", — сказал он.По мнению дипломата, Берлин увидел опасность в союзе Киева и Варшавы, поэтому он крайне заинтересован в ухудшении польско-украинских отношений."У меня нет сомнений в том, что Зеленскому дали какие-то политические или экономические обещания, которые ФРГ все равно не исполнит", — объяснил он.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Президент Анджей Дуда заявил, что Киев ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
https://ria.ru/20230929/oshibka-1899324911.html
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в мире, польша, украина, владимир зеленский, германия
В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Германия
Пообещали многое. В Польше рассказали, как Киев "продал" ее дружбу

Замглавы МИД Польши: ФРГ подтолкнула Зеленского к ухудшению отношений с Варшавой

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши
Люди с флагами Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский поверил обещаниям Германии и решился на сговор против Варшавы, заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадий Мулярчик в интервью Fronda.
«
"Владимир Зеленский совершает серьезную стратегическую ошибку. Преследуя интересы узкой группы олигархов или сельскохозяйственных компаний, он создает напряженность не только с правительством Польши, но и с польским обществом, которое считает такую ​​политику совершенно неблагодарной", — сказал он.
По мнению дипломата, Берлин увидел опасность в союзе Киева и Варшавы, поэтому он крайне заинтересован в ухудшении польско-украинских отношений.
"У меня нет сомнений в том, что Зеленскому дали какие-то политические или экономические обещания, которые ФРГ все равно не исполнит", — объяснил он.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Президент Анджей Дуда заявил, что Киев ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
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