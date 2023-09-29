https://ria.ru/20230929/obeschaniya-1899333453.html

Пообещали многое. В Польше рассказали, как Киев "продал" ее дружбу

Пообещали многое. В Польше рассказали, как Киев "продал" ее дружбу - РИА Новости, 29.09.2023

Пообещали многое. В Польше рассказали, как Киев "продал" ее дружбу

Владимир Зеленский поверил обещаниям Германии и решился на сговор против Варшавы, заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадий Мулярчик в интервью Fronda. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T05:25

2023-09-29T05:25

2023-09-29T05:25

в мире

польша

украина

владимир зеленский

германия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский поверил обещаниям Германии и решился на сговор против Варшавы, заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадий Мулярчик в интервью Fronda."Владимир Зеленский совершает серьезную стратегическую ошибку. Преследуя интересы узкой группы олигархов или сельскохозяйственных компаний, он создает напряженность не только с правительством Польши, но и с польским обществом, которое считает такую ​​политику совершенно неблагодарной", — сказал он.По мнению дипломата, Берлин увидел опасность в союзе Киева и Варшавы, поэтому он крайне заинтересован в ухудшении польско-украинских отношений."У меня нет сомнений в том, что Зеленскому дали какие-то политические или экономические обещания, которые ФРГ все равно не исполнит", — объяснил он.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Президент Анджей Дуда заявил, что Киев ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

https://ria.ru/20230929/oshibka-1899324911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша, украина, владимир зеленский, германия