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Столичная "Система-112" приняла около пяти миллионов вызовов в 2023 году - РИА Новости, 29.09.2023
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11:05 29.09.2023 (обновлено: 11:10 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/moskva-1899370922.html
Столичная "Система-112" приняла около пяти миллионов вызовов в 2023 году
Столичная "Система-112" приняла около пяти миллионов вызовов в 2023 году - РИА Новости, 29.09.2023
Столичная "Система-112" приняла около пяти миллионов вызовов в 2023 году
Операторы столичной "Системы-112" за восемь месяцев этого года приняли около 4,9 миллиона вызовов, что превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:05
2023-09-29T11:10
общество
москва
калужская область
петр бирюков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Операторы столичной "Системы-112" за восемь месяцев этого года приняли около 4,9 миллиона вызовов, что превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Операторы столичной "Системы-112" за восемь месяцев этого года приняли около 4,9 миллионов вызовов, что превышает предыдущий аналогичный показатель", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что "система-112" работает по принципу одного окна, к ней подключены пожарно-спасательный гарнизон, полиция, скорая помощь, служба газа, аварийно-восстановительные службы, управы и префектуры. "На сегодняшний день это одна из ключевых городских служб, которая востребована жителями, о чем свидетельствует высокое число обращений. Если десять лет назад каждый день на дежурство выходили 10-15 операторов, то сегодня в смене 125 специалистов", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что процесс приема и обработки поступающих сообщений строго регламентирован и автоматизирован. "Оператор меньше чем за полторы минуты выясняет, что случилось, уточняет детали и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 230 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей. К "Системе-112" подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения.
https://ria.ru/20230929/blagoustroystvo-1899351456.html
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общество, москва, калужская область, петр бирюков
Общество, Москва, Калужская область, Петр Бирюков
Столичная "Система-112" приняла около пяти миллионов вызовов в 2023 году

Бирюков: в Москве "Система-112" приняла около 4,9 миллиона вызовов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота Службы 112 Москвы
Работа Службы 112 Москвы - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа Службы 112 Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Операторы столичной "Системы-112" за восемь месяцев этого года приняли около 4,9 миллиона вызовов, что превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Операторы столичной "Системы-112" за восемь месяцев этого года приняли около 4,9 миллионов вызовов, что превышает предыдущий аналогичный показатель", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что "система-112" работает по принципу одного окна, к ней подключены пожарно-спасательный гарнизон, полиция, скорая помощь, служба газа, аварийно-восстановительные службы, управы и префектуры.
"На сегодняшний день это одна из ключевых городских служб, которая востребована жителями, о чем свидетельствует высокое число обращений. Если десять лет назад каждый день на дежурство выходили 10-15 операторов, то сегодня в смене 125 специалистов", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что процесс приема и обработки поступающих сообщений строго регламентирован и автоматизирован.
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"Оператор меньше чем за полторы минуты выясняет, что случилось, уточняет детали и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 230 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей.
К "Системе-112" подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения.
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ОбществоМоскваКалужская областьПетр Бирюков
 
 
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