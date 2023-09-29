https://ria.ru/20230929/medal-1899502166.html

Медаль "За поддержку СВО" утвердили на Ставрополье

Медаль "За поддержку СВО" утвердили на Ставрополье - РИА Новости, 29.09.2023

Медаль "За поддержку СВО" утвердили на Ставрополье

Депутаты думы Ставропольского края 28 сентября одобрили законопроект, внесенный губернатором Владимиром Владимировым, об утверждении медали "За поддержку СВО",... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:45

2023-09-29T16:45

2023-09-29T16:45

ставропольский край

ставропольский край

луганская народная республика

херсонская область

владимир владимиров

сво

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Депутаты думы Ставропольского края 28 сентября одобрили законопроект, внесенный губернатором Владимиром Владимировым, об утверждении медали "За поддержку СВО", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Это народная инициатива. Идею предложили люди. Очень многие ставропольцы помогают нашим бойцам на передовой. Ставропольцы участвуют живым рублем, своим временем, руками. Благодаря этому мы отправляем тысячи тонн грузов в зону СВО. Бывает, нужно помочь решить какие-то вопросы здесь. Обязательно находятся люди, которые откликаются. Медаль имеет статус региональной награды. Это даст нам возможность официально отмечать заслуги тех, кто совершает подвиги как на фронте, так и в тылу", - сказал Владимиров, его слова приводит пресс-служба.Получить краевую медаль "За поддержку СВО" возможно за воинские достижения, волонтерскую, гуманитарную или благотворительную помощь в связи с проведением СВО, а также за работу по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областях. В течение года к награде могут быть представлены не более 30 человек.К медали полагается выплата в размере 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230606/stavropole-1876444633.html

ставропольский край

луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, луганская народная республика, херсонская область , владимир владимиров, сво