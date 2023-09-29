https://ria.ru/20230929/mechet-1899543673.html
Кадыров проверил ход строительства крупной мечети в Грозном
Кадыров проверил ход строительства крупной мечети в Грозном - РИА Новости, 29.09.2023
Кадыров проверил ход строительства крупной мечети в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров проверил строительство мечети, которая будет вмещать около 4 тысяч человек, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:32
2023-09-29T19:32
2023-09-29T19:32
общество
жуковский
грозный
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 29 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров проверил строительство мечети, которая будет вмещать около 4 тысяч человек, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале. "Проверил ход строительства новой мечети по улице Жуковского города Грозного. Она будет вмещать около 4 тысяч человек... На данный момент строительные работы находятся на заключительной стадии. Рабочие завершают внутреннюю отделку религиозного сооружения. Я внес некоторые коррективы, которые тут же были учтены", - написал Кадыров к видео. Кадыров сообщил, что открытие мечети запланировано 5 октября, в День города. "Наряду с благоустройством прилегающей к мечети территории также ведется реконструкция улицы Жуковского, открытие которой, как и мечети, запланировано на 5 октября – ко Дню города Грозного", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20230928/mechet-1899287053.html
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общество, жуковский, грозный, рамзан кадыров
Общество, Жуковский, Грозный, Рамзан Кадыров
Кадыров проверил ход строительства крупной мечети в Грозном
Кадыров проинспектировал строительство крупной мечети в Грозном