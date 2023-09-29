https://ria.ru/20230929/mechet-1899543673.html

Кадыров проверил ход строительства крупной мечети в Грозном

Кадыров проверил ход строительства крупной мечети в Грозном - РИА Новости, 29.09.2023

Кадыров проверил ход строительства крупной мечети в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров проверил строительство мечети, которая будет вмещать около 4 тысяч человек, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:32

2023-09-29T19:32

2023-09-29T19:32

общество

жуковский

грозный

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 29 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров проверил строительство мечети, которая будет вмещать около 4 тысяч человек, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале. "Проверил ход строительства новой мечети по улице Жуковского города Грозного. Она будет вмещать около 4 тысяч человек... На данный момент строительные работы находятся на заключительной стадии. Рабочие завершают внутреннюю отделку религиозного сооружения. Я внес некоторые коррективы, которые тут же были учтены", - написал Кадыров к видео. Кадыров сообщил, что открытие мечети запланировано 5 октября, в День города. "Наряду с благоустройством прилегающей к мечети территории также ведется реконструкция улицы Жуковского, открытие которой, как и мечети, запланировано на 5 октября – ко Дню города Грозного", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20230928/mechet-1899287053.html

https://ria.ru/20230926/sobchak-1898642969.html

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общество, жуковский, грозный, рамзан кадыров