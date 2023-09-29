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Климатолог рассказал, какие горные курорты растают первыми - РИА Новости, 29.09.2023
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03:38 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/kurorty-1899329515.html
Климатолог рассказал, какие горные курорты растают первыми
Климатолог рассказал, какие горные курорты растают первыми - РИА Новости, 29.09.2023
Климатолог рассказал, какие горные курорты растают первыми
Альпийские ледники будут таять быстрее, что создаёт угрозу горнолыжным курортам Швейцарии, на Кавказе этот процесс идет медленнее, "Красная Поляна" успеет... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T03:38
2023-09-29T03:38
швейцария
кавказ
сша
алексей кокорин
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Альпийские ледники будут таять быстрее, что создаёт угрозу горнолыжным курортам Швейцарии, на Кавказе этот процесс идет медленнее, "Красная Поляна" успеет "послужить", рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Ранее Швейцарская комиссия по наблюдению за криосферой сообщила, что ледники Швейцарии потеряли за последние два года 10% своего объема. Согласно исследованию, таяние альпийских ледников ускоряется с "драматичной" скоростью: за два года растаяло столько же льда, сколько за период с 1960 по 1990 год. "Процесс, конечно, будет ускоряться... Ледники Альп не вносят практически никакого вклада в повышение уровня мирового океана, но дело не в этом. Они влияют на местный микроклимат и возможности для тех или иных занятий", - сказал Кокорин. При этом он отметил, что полное исчезновение альпийских ледников в обозримом будущем маловероятно. "Где будет пролегать та граница, дальше которой ледники уже сокращаться не будут, это надо быть специалистом по Альпам. Она будет, но достаточно высоко. Насколько в этом случае подходящими будут ледники и снежники для катания на горных лыжах, это очень спорный вопрос. Явно, что меньше", - добавил эксперт. По словам климатолога, таяние ледников происходит и в российских горах, в том числе на Кавказе. Однако в нашей стране этот процесс идет не столь быстрыми темпами. "Это означает, что, например, спортивные сооружения на "Красной поляне" успеют своё послужить", - добавил Кокорин. По его словам, чтобы избежать негативного сценария, государства должны достигнуть углеродной нейтральности. Углеродная нейтральность является одним из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и страны Евросоюза планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай - к 2060-му, Индия – к 2070-му.
https://ria.ru/20230802/pogoda-1887758523.html
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швейцария, кавказ, сша, алексей кокорин, в мире
Швейцария, Кавказ, США, Алексей Кокорин, В мире
Климатолог рассказал, какие горные курорты растают первыми

Кокорин: курорты Альп под угрозой, а "Красная Поляна" ещё "послужит"

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на территории Красной Поляны Большого Сочи
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на территории Красной Поляны Большого Сочи - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на территории Красной Поляны Большого Сочи . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Альпийские ледники будут таять быстрее, что создаёт угрозу горнолыжным курортам Швейцарии, на Кавказе этот процесс идет медленнее, "Красная Поляна" успеет "послужить", рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
Ранее Швейцарская комиссия по наблюдению за криосферой сообщила, что ледники Швейцарии потеряли за последние два года 10% своего объема. Согласно исследованию, таяние альпийских ледников ускоряется с "драматичной" скоростью: за два года растаяло столько же льда, сколько за период с 1960 по 1990 год.
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"Процесс, конечно, будет ускоряться... Ледники Альп не вносят практически никакого вклада в повышение уровня мирового океана, но дело не в этом. Они влияют на местный микроклимат и возможности для тех или иных занятий", - сказал Кокорин.
При этом он отметил, что полное исчезновение альпийских ледников в обозримом будущем маловероятно.
«
"Где будет пролегать та граница, дальше которой ледники уже сокращаться не будут, это надо быть специалистом по Альпам. Она будет, но достаточно высоко. Насколько в этом случае подходящими будут ледники и снежники для катания на горных лыжах, это очень спорный вопрос. Явно, что меньше", - добавил эксперт.
По словам климатолога, таяние ледников происходит и в российских горах, в том числе на Кавказе. Однако в нашей стране этот процесс идет не столь быстрыми темпами.
"Это означает, что, например, спортивные сооружения на "Красной поляне" успеют своё послужить", - добавил Кокорин.
По его словам, чтобы избежать негативного сценария, государства должны достигнуть углеродной нейтральности.
Углеродная нейтральность является одним из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и страны Евросоюза планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай - к 2060-му, Индия – к 2070-му.
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