https://ria.ru/20230929/kredit-1899366169.html

ЦБ обеспокоен качеством выдаваемых потребительских кредитов

ЦБ обеспокоен качеством выдаваемых потребительских кредитов - РИА Новости, 29.09.2023

ЦБ обеспокоен качеством выдаваемых потребительских кредитов

Банк России обеспокоен качеством выдаваемых розничных кредитов, хочет свести потребкредиты заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% к минимуму заявила глава... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:49

2023-09-29T10:49

2023-09-29T10:49

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Банк России обеспокоен качеством выдаваемых розничных кредитов, хочет свести потребкредиты заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% к минимуму заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ходе ХХ Международного банковского форума. "Розничное кредитование вернулось к докризисному уровню, но здесь нас беспокоит качество выдаваемых кредитов. Мы видим, что в потребительском кредитовании прирост кредитов был во многом обусловлен тем, что в большем объеме выдавались кредиты заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой. …Ограничиваем долю кредитов… для заемщиков, у которых долговая нагрузка больше 50%. …Мы хотим кредиты с ПДН (показатель долговой нагрузки - ред.) больше 80% ну практически свести к минимуму", - сказала она.

https://realty.ria.ru/20230929/nabiullina-1899363634.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия