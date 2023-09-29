https://ria.ru/20230929/kredit-1899366169.html
ЦБ обеспокоен качеством выдаваемых потребительских кредитов
ЦБ обеспокоен качеством выдаваемых потребительских кредитов - РИА Новости, 29.09.2023
ЦБ обеспокоен качеством выдаваемых потребительских кредитов
Банк России обеспокоен качеством выдаваемых розничных кредитов, хочет свести потребкредиты заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% к минимуму заявила глава... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:49
2023-09-29T10:49
2023-09-29T10:49
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Банк России обеспокоен качеством выдаваемых розничных кредитов, хочет свести потребкредиты заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% к минимуму заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ходе ХХ Международного банковского форума. "Розничное кредитование вернулось к докризисному уровню, но здесь нас беспокоит качество выдаваемых кредитов. Мы видим, что в потребительском кредитовании прирост кредитов был во многом обусловлен тем, что в большем объеме выдавались кредиты заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой. …Ограничиваем долю кредитов… для заемщиков, у которых долговая нагрузка больше 50%. …Мы хотим кредиты с ПДН (показатель долговой нагрузки - ред.) больше 80% ну практически свести к минимуму", - сказала она.
https://realty.ria.ru/20230929/nabiullina-1899363634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ обеспокоен качеством выдаваемых потребительских кредитов
Набиуллина: ЦБ РФ обеспокоен качеством выдаваемых потребкредитов
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Банк России обеспокоен качеством выдаваемых розничных кредитов, хочет свести потребкредиты заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% к минимуму заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ходе ХХ Международного банковского форума.
"Розничное кредитование вернулось к докризисному уровню, но здесь нас беспокоит качество выдаваемых кредитов. Мы видим, что в потребительском кредитовании прирост кредитов был во многом обусловлен тем, что в большем объеме выдавались кредиты заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой. …Ограничиваем долю кредитов… для заемщиков, у которых долговая нагрузка больше 50%. …Мы хотим кредиты с ПДН (показатель долговой нагрузки - ред.) больше 80% ну практически свести к минимуму", - сказала она.
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