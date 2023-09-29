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ЦБ обеспокоен качеством выдаваемых потребительских кредитов - РИА Новости, 29.09.2023
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10:49 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/kredit-1899366169.html
ЦБ обеспокоен качеством выдаваемых потребительских кредитов
ЦБ обеспокоен качеством выдаваемых потребительских кредитов - РИА Новости, 29.09.2023
ЦБ обеспокоен качеством выдаваемых потребительских кредитов
Банк России обеспокоен качеством выдаваемых розничных кредитов, хочет свести потребкредиты заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% к минимуму заявила глава... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:49
2023-09-29T10:49
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Банк России обеспокоен качеством выдаваемых розничных кредитов, хочет свести потребкредиты заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% к минимуму заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ходе ХХ Международного банковского форума. "Розничное кредитование вернулось к докризисному уровню, но здесь нас беспокоит качество выдаваемых кредитов. Мы видим, что в потребительском кредитовании прирост кредитов был во многом обусловлен тем, что в большем объеме выдавались кредиты заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой. …Ограничиваем долю кредитов… для заемщиков, у которых долговая нагрузка больше 50%. …Мы хотим кредиты с ПДН (показатель долговой нагрузки - ред.) больше 80% ну практически свести к минимуму", - сказала она.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ обеспокоен качеством выдаваемых потребительских кредитов

Набиуллина: ЦБ РФ обеспокоен качеством выдаваемых потребкредитов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Банк России обеспокоен качеством выдаваемых розничных кредитов, хочет свести потребкредиты заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% к минимуму заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ходе ХХ Международного банковского форума.
"Розничное кредитование вернулось к докризисному уровню, но здесь нас беспокоит качество выдаваемых кредитов. Мы видим, что в потребительском кредитовании прирост кредитов был во многом обусловлен тем, что в большем объеме выдавались кредиты заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой. …Ограничиваем долю кредитов… для заемщиков, у которых долговая нагрузка больше 50%. …Мы хотим кредиты с ПДН (показатель долговой нагрузки - ред.) больше 80% ну практически свести к минимуму", - сказала она.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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