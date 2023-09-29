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Московский формат консультаций по Афганистану

Московский формат консультаций по Афганистану - РИА Новости, 29.09.2023

Московский формат консультаций по Афганистану

С середины 1990-х годов большая часть территории Афганистана была под контролем движения "Талибан"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T01:27

2023-09-29T01:27

2023-09-29T01:27

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С середины 1990-х годов большая часть территории Афганистана была под контролем движения "Талибан"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Талибы провозгласили занятую ими территорию Исламским Эмиратом Афганистан. Лидеры "Талибана"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) установили на контролируемых ими территориях жесткий теократический режим, навязав населению ограничения в общественно-политической жизни в рамках проповедовавшегося ими "чистого ислама". Территория Афганистана использовалась лидером международной террористической организации "Аль-Каида"** (запрещена в России) Усамой бен Ладеном в качестве базы для подготовки насильственных действий против "неверных". В конце 1990-х годов Афганистан фактически был превращен в очаг международной террористической деятельности.Убийство лидера антиталибских сил Ахмада Шаха Масуда (9 сентября 2001 года) и теракты в США (11 сентября 2001 года), в организации которых был обвинен Усама бен Ладен, вызвали резкую антиафганскую реакцию государств Запада. В результате военной операции, проведенной в конце 2001 года силами антитеррористической коалиции во главе с США, режим талибов в Афганистане был ликвидирован.Однако уже в 2003 году официальные лица "Талибана"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) объявили, что движение перегруппировано и готово к партизанской войне. Уже к 2017 году 20% территории Афганистана контролировалось этой группировкой. Планы американцев вывести свои и натовские войска из Афганистана активизировали боевую деятельность талибов по захвату территории. О необходимости мирных переговоров с вооруженной оппозицией в Исламской Республике Афганистан (ИРА) заговорили еще в 2006 году, когда президент Афганистана (2004-2014) Хамид Карзай своим указом учредил Комиссию по укреплению мира.С 2016 года началась активизация различных внешних посредников, заинтересованных не только в практической реализации афганского мирного процесса, но и в укреплении собственного политического и дипломатического имиджа. На фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности и усиления позиций талибов в стране к работе приступила четырехсторонняя координационная группа с участием Афганистана, Китая, Пакистана и США. Первоначально деятельность четырехсторонней группы поддерживалась внешними игроками, в том числе Москвой, однако в последующем этот формат был расценен Москвой как ограниченно эффективный. Россия начала разрабатывать собственный формат консультаций по афганскому урегулированию.В начале 2017 года в Москве по итогам шестисторонних консультаций с участием представителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии была достигнута договоренность о создании московского формата консультаций и подключении к нему стран Центральной Азии.Первое заседание московского формата по урегулированию афганского конфликта состоялось 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении). Приглашенные на встречу американские представители от участия в ней воздержались, сославшись на отсутствие на тот момент у новой администрации США стратегии действий на афганском направлении.Главной задачей московского формата было заявлено содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране. 9 ноября 2018 года в Москве состоялось второе заседание московского формата консультаций по Афганистану с участием заместителей министров иностранных дел, спецпредставителей и наблюдателей от России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и США. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса Движения талибов в Дохе во главе с его руководителем Шером Мохаммадом Аббасом Станакзаем.Основной темой обсуждения стал вопрос скорейшего запуска прямого межафганского диалога о мире в целях стабилизации ситуации в этой стране.По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия в рамках московского формата консультаций выступала за скорейшее начало диалога, хотя, как указал глава российской дипломатии, правительство Афганистана не стремилось выполнять договоренности по этому вопросу. По словам Сергея Лаврова, эффективность этой "группы сопровождения" афганских переговоров признавалась всегда и всеми.По мнению экспертов, главной спецификой московского формата, по сравнению с другими региональными треками (например, начавшегося позднее кабульского процесса, региональной конференции в Ташкенте и ряда более узких форматов) стало то, что Москва предоставила площадку для консультаций на макрорегиональном уровне, в них были вовлечены абсолютно все страны окружающего региона.Как отмечают эксперты, на тот момент московский формат не только стал наиболее представительным региональным форумом по Афганистану, но и впервые на общерегиональном уровне призвал талибов к переговорам с афганским правительством.Отмечается, что московский формат по Афганистану был сфокусированным именно на регионе, сохраняя при этом определенную дистанцию от различных сторон во внутриафганской политической борьбе. Важно также, что в формировании этого формата не участвовали внерегиональные игроки – прямые участники военной интервенции и иностранного военного присутствия в Афганистане (т.е. США и другие страны НАТО). Российский МИД неоднократно заявлял о готовности Москвы возобновить работу московского формата, если это будет сочтено целесообразным.На фоне вывода американского контингента в первой декаде августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". 6 сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. 7 сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. В начале октября спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что 20 октября пройдет встреча московского формата, на которую также приглашены талибы.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что московская встреча по Афганистану – это шаг на пути к международной конференции, где рассмотрят вопрос о восстановлении страны. 20 октября в Москве состоялось третье заседание Московского формата по Афганистану с участием представителей России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также высокопоставленной делегации талибов, представляющей Афганистан.В ходе заседания обсуждались перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане. Была подчеркнута важность формирования инклюзивного афганского правительства. По итогам заседания было принято совместное заявление с призывом к проведению под эгидой ООН представительной международной донорской конференции по Афганистану.Представители талибов отметили, что встреча московского формата прошла в позитивном ключе. Как заявил представитель политического офиса "Талибана"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Дохе Мохаммад Анас Хакани, конференция была "весьма плодотворной" для нового правительства Афганистана на данном этапе.16 ноября в Москве состоялось четвертое заседание Московского формата по Афганистану с участием спецпредставителей и старших должностных лиц России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В качестве гостей на мероприятии также присутствовали представители Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.Талибы на встречу приглашены не были. В МИД РФ это объяснили тем, что де-факто власти Афганистана так и не прислушались к призыву создать поистине инклюзивное правительство.В ходе заседания стороны обсудили текущую обстановку в Афганистане, ситуацию с безопасностью и перспективы экономического развития в этой стране и окружающем ее регионе. Была подчеркнута важность формирования в Афганистане подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических групп, а также необходимость искоренения исходящей из этой страны террористической, наркотической и других угроз.Стороны также потребовали разблокировать финансовые активы Афганистана. Был также озвучен призыв к США и странам НАТО, ответственным за свое 20-летнее военное присутствие в Афганистане, компенсировать нанесенный афганцам за эти годы ущерб.В ходе заседания состоялась презентация подготовленной МИД России Белой книги о фактах гибели гражданского населения Афганистана в результате противоправных действий США и их союзников.Движение "Талибан"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) позитивно оценило итоги встречи. В опубликованном на сайте МИД Афганистана заявлении говорится, что "Исламский Эмират (так называют талибы свое правительство) приветствует позитивные региональные механизмы по Афганистану и считает похвальной позицией сделанный на встрече акцент на мирном, едином, суверенном, независимом и экономически развитом Афганистане".В заявлении также приветствуется акцент участников московского формата на активизации усилий по оказанию гуманитарной и экономической помощи афганскому народу в постконфликтном восстановлении страны.Движение "Талибан"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) также высказало пожелание, чтобы его представители в дальнейшем тоже участвовали в таких встречах.Ожидается, что очередная пятая встреча в московском формата по Афганистану пройдет 29 сентября в Казани. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на встрече планируется обсуждение текущей обстановки в Афганистане, вопросы межафганского примирения, обеспечение региональной безопасности, постконфликтного восстановления стран. Российский МИД ожидает, что представители афганских властей примут участие во встрече. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Россия исходит из того, что сформированное движением "Талибан"* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) правительство Афганистана является реальностью, и с ним нужно договариваться. Одновременно, по словам Лаврова, РФ "не будет идти на признание правительства талибов де-юре, пока оно не выполнит своих обязательств, которые в международном сообществе получили признание. А именно – пока оно не обеспечит инклюзивность правящих структур, не только инклюзивность в этническом смысле, но и в политическом". Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что "среди других критериев для юридического признания все упоминают базовые требования в области прав человека, включая права женщин и девочек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** *Террористическая организация, запрещенная в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, в мире, афганистан, россия, сша, сергей лавров, усама бен ладен, хамид карзай, талибан, нато