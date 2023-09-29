Китайские и американские дипломаты провели конструктивный диалог по АТР
Пекин: дипломаты КНР и США провели конструктивный диалог по АТР
© AP Photo / Andy WongКиоск с изображением планет с китайским и американским флагами в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Киоск с изображением планет с китайским и американским флагами в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 29 сен – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун и помощник госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк провели конструктивный обмен мнениями по китайско-американским отношениям и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает в пятницу МИД КНР.
Сунь Вэйдун и Критенбринк 27 сентября провели в Вашингтоне китайско-американские консультации по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Стороны провели откровенный, глубокий и конструктивный обмен мнениями по китайско-американским отношениям, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, региональной политике каждой из стран, а также по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес", - говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи.
Вместе с тем отмечается, что Сунь Вэйдун изложил позицию Пекина по тайваньскому вопросу и подчеркнул, что принцип "одного Китая" является основой поддержания мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.
Китайская сторона также подчеркнула, что "позитивное взаимодействие Китая и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе соответствует общим интересам обеих сторон и является общим желанием стран региона".
"Стороны согласились продолжать поддерживать взаимодействие по делам Азиатско-Тихоокеанского региона", - указано в заявлении ведомства.
Сунь Вэйдун в тот же день провел встречу и с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, подробностей этой встречи не приводится.