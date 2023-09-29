https://ria.ru/20230929/knr-1899342020.html

Китайские и американские дипломаты провели конструктивный диалог по АТР

Китайские и американские дипломаты провели конструктивный диалог по АТР - РИА Новости, 29.09.2023

Китайские и американские дипломаты провели конструктивный диалог по АТР

Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун и помощник госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк провели... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:24

2023-09-29T08:24

2023-09-29T08:24

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китай

сша

вашингтон (штат)

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ПЕКИН, 29 сен – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун и помощник госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк провели конструктивный обмен мнениями по китайско-американским отношениям и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает в пятницу МИД КНР. Сунь Вэйдун и Критенбринк 27 сентября провели в Вашингтоне китайско-американские консультации по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона. "Стороны провели откровенный, глубокий и конструктивный обмен мнениями по китайско-американским отношениям, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, региональной политике каждой из стран, а также по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес", - говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи. Вместе с тем отмечается, что Сунь Вэйдун изложил позицию Пекина по тайваньскому вопросу и подчеркнул, что принцип "одного Китая" является основой поддержания мира и стабильности в районе Тайваньского пролива. Китайская сторона также подчеркнула, что "позитивное взаимодействие Китая и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе соответствует общим интересам обеих сторон и является общим желанием стран региона". "Стороны согласились продолжать поддерживать взаимодействие по делам Азиатско-Тихоокеанского региона", - указано в заявлении ведомства. Сунь Вэйдун в тот же день провел встречу и с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, подробностей этой встречи не приводится.

https://ria.ru/20230928/vstrecha-1899290686.html

https://ria.ru/20230928/dogovor-1899311294.html

китай

сша

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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), виктория нуланд