Рейтинг@Mail.ru
Китайские и американские дипломаты провели конструктивный диалог по АТР - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/knr-1899342020.html
Китайские и американские дипломаты провели конструктивный диалог по АТР
Китайские и американские дипломаты провели конструктивный диалог по АТР - РИА Новости, 29.09.2023
Китайские и американские дипломаты провели конструктивный диалог по АТР
Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун и помощник госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк провели... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:24
2023-09-29T08:24
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
виктория нуланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890681441_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_33969859b0fe1bdaf78e9fac64dddd79.jpg
ПЕКИН, 29 сен – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун и помощник госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк провели конструктивный обмен мнениями по китайско-американским отношениям и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает в пятницу МИД КНР. Сунь Вэйдун и Критенбринк 27 сентября провели в Вашингтоне китайско-американские консультации по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона. "Стороны провели откровенный, глубокий и конструктивный обмен мнениями по китайско-американским отношениям, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, региональной политике каждой из стран, а также по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес", - говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи. Вместе с тем отмечается, что Сунь Вэйдун изложил позицию Пекина по тайваньскому вопросу и подчеркнул, что принцип "одного Китая" является основой поддержания мира и стабильности в районе Тайваньского пролива. Китайская сторона также подчеркнула, что "позитивное взаимодействие Китая и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе соответствует общим интересам обеих сторон и является общим желанием стран региона". "Стороны согласились продолжать поддерживать взаимодействие по делам Азиатско-Тихоокеанского региона", - указано в заявлении ведомства. Сунь Вэйдун в тот же день провел встречу и с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, подробностей этой встречи не приводится.
https://ria.ru/20230928/vstrecha-1899290686.html
https://ria.ru/20230928/dogovor-1899311294.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890681441_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_b78151c023301fed38e530c1209477e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), виктория нуланд
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Виктория Нуланд
Китайские и американские дипломаты провели конструктивный диалог по АТР

Пекин: дипломаты КНР и США провели конструктивный диалог по АТР

© AP Photo / Andy WongКиоск с изображением планет с китайским и американским флагами в Пекине
Киоск с изображением планет с китайским и американским флагами в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Andy Wong
Киоск с изображением планет с китайским и американским флагами в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 29 сен – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун и помощник госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк провели конструктивный обмен мнениями по китайско-американским отношениям и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает в пятницу МИД КНР.
Сунь Вэйдун и Критенбринк 27 сентября провели в Вашингтоне китайско-американские консультации по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
СМИ: США и Китай рассматривают возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина
Вчера, 19:35
"Стороны провели откровенный, глубокий и конструктивный обмен мнениями по китайско-американским отношениям, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, региональной политике каждой из стран, а также по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес", - говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи.
Вместе с тем отмечается, что Сунь Вэйдун изложил позицию Пекина по тайваньскому вопросу и подчеркнул, что принцип "одного Китая" является основой поддержания мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.
Китайская сторона также подчеркнула, что "позитивное взаимодействие Китая и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе соответствует общим интересам обеих сторон и является общим желанием стран региона".
"Стороны согласились продолжать поддерживать взаимодействие по делам Азиатско-Тихоокеанского региона", - указано в заявлении ведомства.
Сунь Вэйдун в тот же день провел встречу и с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, подробностей этой встречи не приводится.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Договориться с КНР о контроле над ядерным оружием сложно, заявили в США
Вчера, 21:48
 
В миреКитайСШАВашингтон (штат)Виктория Нуланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала