https://ria.ru/20230929/goodfoodrussia-1899542140.html

Чай, грильяж и козинаки начнут выставлять павильонах Good Food Russia

Чай, грильяж и козинаки начнут выставлять павильонах Good Food Russia - РИА Новости, 29.09.2023

Чай, грильяж и козинаки начнут выставлять павильонах Good Food Russia

Продукция еще 14 компаний АПК появится в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:16

2023-09-29T19:16

2023-09-29T19:16

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

вьетнам

китай

саудовская аравия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Продукция еще 14 компаний АПК появится в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).Такое решение приняла экспертная комиссия РЭЦ."Всего на последних двух заседаниях комиссия рассмотрела 19 заявлений от 14 компаний: по два в ОАЭ (Дубай) и Египет (Каир), три во Вьетнам (Ханой), Китай (Шанхай) и Саудовскую Аравию (Эр-Рияд), шесть в Турцию (Стамбул). Комиссия одобрила все заявления", - говорится в сообщении.Теперь потребители за рубежом смогут оценить отечественную мясную и молочную продукцию, лапшу, подсолнечное масло, грильяж, козинаки, семечки, кондитерские изделия, чаи, кофе, минеральную воду и другие напитки."Павильоны и поддержка в продвижении, которую получают производители-участники программы, позволяют нашим компаниям сделать тот самый "поворот на восток". Многие агропроизводители не знакомы с Китаем, Вьетнамом, Саудовской Аравией, Турцией и другими восточными рынками. С нашей же поддержкой они могут эти рынки протестировать, оценить спрос на свою продукцию среди новой аудитории, заявить о себе и найти первые контакты", — отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через павильоны АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230919/missiya-1897208879.html

вьетнам

китай

саудовская аравия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, вьетнам, китай, саудовская аравия