https://ria.ru/20230929/goodfoodrussia-1899542140.html
Чай, грильяж и козинаки начнут выставлять павильонах Good Food Russia
Чай, грильяж и козинаки начнут выставлять павильонах Good Food Russia - РИА Новости, 29.09.2023
Чай, грильяж и козинаки начнут выставлять павильонах Good Food Russia
Продукция еще 14 компаний АПК появится в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:16
2023-09-29T19:16
2023-09-29T19:16
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
вьетнам
китай
саудовская аравия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Продукция еще 14 компаний АПК появится в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).Такое решение приняла экспертная комиссия РЭЦ."Всего на последних двух заседаниях комиссия рассмотрела 19 заявлений от 14 компаний: по два в ОАЭ (Дубай) и Египет (Каир), три во Вьетнам (Ханой), Китай (Шанхай) и Саудовскую Аравию (Эр-Рияд), шесть в Турцию (Стамбул). Комиссия одобрила все заявления", - говорится в сообщении.Теперь потребители за рубежом смогут оценить отечественную мясную и молочную продукцию, лапшу, подсолнечное масло, грильяж, козинаки, семечки, кондитерские изделия, чаи, кофе, минеральную воду и другие напитки."Павильоны и поддержка в продвижении, которую получают производители-участники программы, позволяют нашим компаниям сделать тот самый "поворот на восток". Многие агропроизводители не знакомы с Китаем, Вьетнамом, Саудовской Аравией, Турцией и другими восточными рынками. С нашей же поддержкой они могут эти рынки протестировать, оценить спрос на свою продукцию среди новой аудитории, заявить о себе и найти первые контакты", — отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через павильоны АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230919/missiya-1897208879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, вьетнам, китай, саудовская аравия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Вьетнам, Китай, Саудовская Аравия
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Продукция еще 14 компаний АПК появится в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
Такое решение приняла экспертная комиссия РЭЦ.
"Всего на последних двух заседаниях комиссия рассмотрела 19 заявлений от 14 компаний: по два в ОАЭ
(Дубай
) и Египет
(Каир
), три во Вьетнам
(Ханой
), Китай
(Шанхай
) и Саудовскую Аравию
(Эр-Рияд
), шесть в Турцию
(Стамбул
). Комиссия одобрила все заявления", - говорится в сообщении.
Теперь потребители за рубежом смогут оценить отечественную мясную и молочную продукцию, лапшу, подсолнечное масло, грильяж, козинаки, семечки, кондитерские изделия, чаи, кофе, минеральную воду и другие напитки.
«
"Павильоны и поддержка в продвижении, которую получают производители-участники программы, позволяют нашим компаниям сделать тот самый "поворот на восток". Многие агропроизводители не знакомы с Китаем, Вьетнамом, Саудовской Аравией, Турцией и другими восточными рынками. С нашей же поддержкой они могут эти рынки протестировать, оценить спрос на свою продукцию среди новой аудитории, заявить о себе и найти первые контакты", — отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через павильоны АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.
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