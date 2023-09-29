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СМИ: финские военные заключают соглашения с владельцами земли у границы - РИА Новости, 29.09.2023
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10:42 29.09.2023 (обновлено: 11:55 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/finlyandiya-1899364161.html
СМИ: финские военные заключают соглашения с владельцами земли у границы
СМИ: финские военные заключают соглашения с владельцами земли у границы - РИА Новости, 29.09.2023
СМИ: финские военные заключают соглашения с владельцами земли у границы
Силы обороны Финляндии стали заключать с владельцами участков у российской границы договоры, позволяющие начать строить на этих территориях укрепления в течение РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:42
2023-09-29T11:55
россия
финляндия
безопасность
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен — РИА Новости. Силы обороны Финляндии стали заключать с владельцами участков у российской границы договоры, позволяющие начать строить на этих территориях укрепления в течение суток, сообщила крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat. "За последние полтора года десятки землевладельцев подписали секретные соглашения о землепользовании, позволяющие начать фортификационные работы на их территории с уведомлением за 24 часа", — говорится в публикации.По финскому законодательству, земля, в том числе и непосредственно на государственной границе, может принадлежать как физическим, так и юридическим лицам, включая промышленные предприятия.При подписании соглашения владелец земли получает единовременную выплату в 750 евро. Договор дает право силам обороны строить на участке оборонительные сооружения, а позднее заключать отдельные соглашения на аренду этих объектов. Срок действия документа рассчитан на 20 лет. "Силы обороны проинформируют владельца объекта об использовании объекта для срочного строительства по телефону, письмом или электронной почтой не позднее чем за один день до начала строительства сил обороны", — приводит газета выдержку из документа.Владельцу земли платят 4800 евро за гектар. Ущерб, причиненный имуществу владельца недвижимости будет компенсирован отдельно, уточняет газета. Финляндия стала 31-й страной Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года. Она имеет самую протяженную внешнюю границу с Россией, которая служит также границей Евросоюза и Североатлантического альянса, достигающей 1340 километров. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия "никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов".
https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899273420.html
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россия, финляндия, безопасность
Россия, Финляндия, Безопасность
СМИ: финские военные заключают соглашения с владельцами земли у границы

Helsingin Sanomat: финские военные договариваются с владельцами земли у границы

© Fotolia / nikonfreakРоссийско-финская граница
Российско-финская граница - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Fotolia / nikonfreak
Российско-финская граница. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен — РИА Новости. Силы обороны Финляндии стали заключать с владельцами участков у российской границы договоры, позволяющие начать строить на этих территориях укрепления в течение суток, сообщила крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.
"За последние полтора года десятки землевладельцев подписали секретные соглашения о землепользовании, позволяющие начать фортификационные работы на их территории с уведомлением за 24 часа", — говорится в публикации.
По финскому законодательству, земля, в том числе и непосредственно на государственной границе, может принадлежать как физическим, так и юридическим лицам, включая промышленные предприятия.
При подписании соглашения владелец земли получает единовременную выплату в 750 евро. Договор дает право силам обороны строить на участке оборонительные сооружения, а позднее заключать отдельные соглашения на аренду этих объектов. Срок действия документа рассчитан на 20 лет.
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"Силы обороны проинформируют владельца объекта об использовании объекта для срочного строительства по телефону, письмом или электронной почтой не позднее чем за один день до начала строительства сил обороны", — приводит газета выдержку из документа.
Владельцу земли платят 4800 евро за гектар. Ущерб, причиненный имуществу владельца недвижимости будет компенсирован отдельно, уточняет газета.
Финляндия стала 31-й страной Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года. Она имеет самую протяженную внешнюю границу с Россией, которая служит также границей Евросоюза и Североатлантического альянса, достигающей 1340 километров.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия "никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов".
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