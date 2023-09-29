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Захарова заявила, что даты визита Лаврова в КНДР появятся позже
Захарова заявила, что даты визита Лаврова в КНДР появятся позже - РИА Новости, 29.09.2023
Захарова заявила, что даты визита Лаврова в КНДР появятся позже
Даты визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР появятся после получения подтверждения, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T07:18
2023-09-29T07:18
2023-09-29T07:18
политика
россия
пхеньян
мария захарова
сергей лавров
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Даты визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР появятся после получения подтверждения, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Как только появятся подтверждение и конкретные параметры, мы обязательно с вами поделимся", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о датах визита министра в КНДР. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в сентябре впервые с 2019 года посетил Россию. Президент РФ Владимир Путин 13 сентября встретился с ним на космодроме "Восточный". Как отметил по итогам переговоров пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках встречи лидеров министры иностранных дел двух стран договорились встретиться в ближайшее время. Позже он сообщил, что визит Лаврова в Пхеньян будет подготовлен и, как ожидается, состоится в октябре.
https://ria.ru/20230929/ates-1899336859.html
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политика, россия, пхеньян, мария захарова, сергей лавров, ким чен ын, кндр (северная корея)
Политика, Россия, Пхеньян, Мария Захарова, Сергей Лавров, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Захарова заявила, что даты визита Лаврова в КНДР появятся позже
Захарова: даты визита Лаврова в КНДР появятся после получения подтверждения