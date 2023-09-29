https://ria.ru/20230929/arest-1899542478.html
В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве двух человек в перестрелке
В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве двух человек в перестрелке - РИА Новости, 29.09.2023
В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве двух человек в перестрелке
Суд арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве двух человек в ходе перестрелки в Дагестане, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:17
2023-09-29T19:17
2023-09-29T19:32
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве двух человек в ходе перестрелки в Дагестане, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике.В среду в селе Леваши произошла перестрелка, в результате которой убиты два человека, в том числе начальник тыла Левашинского отдела полиции. Еще три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Как сообщили в МВД Дагестана, уже задержаны все причастные к перестрелке, в том числе основной подозреваемый - 35-летний житель села."Сегодня по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего участника перестрелки в Левашинском районе республики, подозреваемого в убийстве и незаконном хранении оружия", - говорится в сообщении.По данным МВД, конфликт изначально произошел между двумя молодыми людьми, затем были привлечены родственники с обеих сторон - более 25 человек. Они направились для разбирательства на пустырь рядом с местным аэродромом, где словесная перепалка переросла в драку. Один из ее участников начал стрелять из пистолета по людям, в ответ на это другой мужчина достал автомат и открыл по толпе стрельбу. Сотрудник полиции, который приехал урегулировать конфликт, погиб от выстрела в голову.
https://ria.ru/20230925/tserkov-1898605519.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве двух человек в перестрелке
Суд в Дагестане арестовал подозреваемого в убийстве двух человек в перестрелке