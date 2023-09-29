https://ria.ru/20230929/arest-1899542478.html

В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве двух человек в перестрелке

В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве двух человек в перестрелке - РИА Новости, 29.09.2023

В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве двух человек в перестрелке

Суд арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве двух человек в ходе перестрелки в Дагестане, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:17

2023-09-29T19:17

2023-09-29T19:32

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве двух человек в ходе перестрелки в Дагестане, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике.В среду в селе Леваши произошла перестрелка, в результате которой убиты два человека, в том числе начальник тыла Левашинского отдела полиции. Еще три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Как сообщили в МВД Дагестана, уже задержаны все причастные к перестрелке, в том числе основной подозреваемый - 35-летний житель села."Сегодня по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего участника перестрелки в Левашинском районе республики, подозреваемого в убийстве и незаконном хранении оружия", - говорится в сообщении.По данным МВД, конфликт изначально произошел между двумя молодыми людьми, затем были привлечены родственники с обеих сторон - более 25 человек. Они направились для разбирательства на пустырь рядом с местным аэродромом, где словесная перепалка переросла в драку. Один из ее участников начал стрелять из пистолета по людям, в ответ на это другой мужчина достал автомат и открыл по толпе стрельбу. Сотрудник полиции, который приехал урегулировать конфликт, погиб от выстрела в голову.

https://ria.ru/20230925/tserkov-1898605519.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)