https://ria.ru/20230928/yakutiya-1899085618.html
Правительство Якутии отправили в отставку
Правительство Якутии отправили в отставку - РИА Новости, 28.09.2023
Правительство Якутии отправили в отставку
Айсен Николаев отправил в отставку правительство Якутии, кандидатуры председателя правительства и его заместителей, а также министров будут внесены на... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T05:48
2023-09-28T05:48
2023-09-28T10:49
политика
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 28 сен - РИА Новости. Айсен Николаев отправил в отставку правительство Якутии, кандидатуры председателя правительства и его заместителей, а также министров будут внесены на рассмотрение парламента республики в течение двух недель, сообщила заместитель председателя республиканского правительства Ольга Балабкина в Telegram. Ранее сообщалось, что в среду, в День государственности республики, Николаев вступил в должность главы Республики Саха (Якутия) на второй срок. "Сегодня, 28 сентября, правительство Якутии в полном составе ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев, руководствуясь Конституцией республики. В течение двух дней после того, как глава Якутии занял свой пост, кабинет министров должен сложить с себя полномочия. В течение двух недель Айсен Николаев внесет в республиканский парламент кандидатуры на должности председателя правительства и его заместителей, а также ряда ключевых министров", - отметила Балабкина.
https://ria.ru/20230926/yakutiya-1898760050.html
республика саха (якутия)
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политика, айсен николаев, республика саха (якутия)
Политика, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Правительство Якутии отправили в отставку
Айсен Николаев отправил в отставку правительство Якутии
ЯКУТСК, 28 сен - РИА Новости.
Айсен Николаев отправил в отставку правительство Якутии, кандидатуры председателя правительства и его заместителей, а также министров будут внесены на рассмотрение парламента республики в течение двух недель, сообщила заместитель председателя республиканского правительства Ольга Балабкина в Telegram
.
Ранее сообщалось, что в среду, в День государственности республики, Николаев вступил в должность главы Республики Саха (Якутия) на второй срок.
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"Сегодня, 28 сентября, правительство Якутии в полном составе ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев, руководствуясь Конституцией республики. В течение двух дней после того, как глава Якутии занял свой пост, кабинет министров должен сложить с себя полномочия. В течение двух недель Айсен Николаев внесет в республиканский парламент кандидатуры на должности председателя правительства и его заместителей, а также ряда ключевых министров", - отметила Балабкина.