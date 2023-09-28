СМИ: ВСУ пришлось сменить тактику из-за потери западных танков
WSJ: ВСУ вынуждены сменить тактику из-за тяжелых потерь в технике, включая танки
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинские военные вынуждены сменить тактику из-за тяжелых потерь западной техники, включая танки, констатирует американская газета Wall Street Journal.
"После первых тяжелых потерь танков и боевых машин, поставленных Западом, украинские войска теперь перешли к действиям небольшими группами", - пишет издание. По информации газеты, украинские военные перебрасываются к линии фронта на бронетранспортерах и пытаются продвигаться вперед маленькими группами.
Ранее сообщалось, что руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большая часть провального контрнаступления ВСУ "проходит пешком".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.