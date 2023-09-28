Рейтинг@Mail.ru
Воспитателем года России стала воспитатель из Московской области - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:42 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/vospitatel-1899134598.html
Воспитателем года России стала воспитатель из Московской области
Воспитателем года России стала воспитатель из Московской области - РИА Новости, 28.09.2023
Воспитателем года России стала воспитатель из Московской области
Министр просвещения России Сергей Кравцов по видеосвязи объявил победителя конкурса "Воспитатель года России", им стала воспитатель из Московской области Дарья... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:42
2023-09-28T11:42
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762811216_0:349:2639:1833_1920x0_80_0_0_2b283637edc51fb0c286203be2a6ac68.jpg
ВОЛГОГРАД, 27 сен - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов по видеосвязи объявил победителя конкурса "Воспитатель года России", им стала воспитатель из Московской области Дарья Глебова, передает корреспондент РИА Новости. Заключительный этап всероссийского конкурса "Воспитатель года России 2023" проходит в Волгограде с 23 по 27 сентября. В нём принимают участие представители всех 89 субъектов страны. Перед началом церемонии объявления победителя губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил "Воспитателю года России 2022 года" Юлии Дорониной сертификат на квартиру. "Хочу объявить. Причем все победители, кто приехал... И в этом году им (победителем - ред.) становится Глебова Дарья Александровна, воспитатель детского сада №86 из села Орудьево Московской области", - сказал Кравцов. Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России" проводится с 2010 года. Его учредители – министерство просвещения Российской Федерации и общероссийский профсоюз образования. С 2016 года состязание проходит на родине победителя прошлого года. Победителем конкурса "Воспитатель года России – 2022" стала Юлия Доронина из Волгограда.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762811216_0:0:2639:1980_1920x0_80_0_0_5524bfde74c0ba505adf53496a595c59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей кравцов, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор

Воспитателем года России стала воспитатель из Московской области

© Depositphotos.com / poznyakovЗанятие в детском саду
Занятие в детском саду - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Depositphotos.com / poznyakov
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 27 сен - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов по видеосвязи объявил победителя конкурса "Воспитатель года России", им стала воспитатель из Московской области Дарья Глебова, передает корреспондент РИА Новости.
Заключительный этап всероссийского конкурса "Воспитатель года России 2023" проходит в Волгограде с 23 по 27 сентября. В нём принимают участие представители всех 89 субъектов страны.
Перед началом церемонии объявления победителя губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил "Воспитателю года России 2022 года" Юлии Дорониной сертификат на квартиру.
"Хочу объявить. Причем все победители, кто приехал... И в этом году им (победителем - ред.) становится Глебова Дарья Александровна, воспитатель детского сада №86 из села Орудьево Московской области", - сказал Кравцов.
Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России" проводится с 2010 года. Его учредители – министерство просвещения Российской Федерации и общероссийский профсоюз образования. С 2016 года состязание проходит на родине победителя прошлого года.
Победителем конкурса "Воспитатель года России – 2022" стала Юлия Доронина из Волгограда.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала