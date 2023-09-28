https://ria.ru/20230928/vospitatel-1899134598.html

Воспитателем года России стала воспитатель из Московской области

Воспитателем года России стала воспитатель из Московской области - РИА Новости, 28.09.2023

Воспитателем года России стала воспитатель из Московской области

Министр просвещения России Сергей Кравцов по видеосвязи объявил победителя конкурса "Воспитатель года России", им стала воспитатель из Московской области Дарья... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:42

2023-09-28T11:42

2023-09-28T11:42

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

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ВОЛГОГРАД, 27 сен - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов по видеосвязи объявил победителя конкурса "Воспитатель года России", им стала воспитатель из Московской области Дарья Глебова, передает корреспондент РИА Новости. Заключительный этап всероссийского конкурса "Воспитатель года России 2023" проходит в Волгограде с 23 по 27 сентября. В нём принимают участие представители всех 89 субъектов страны. Перед началом церемонии объявления победителя губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил "Воспитателю года России 2022 года" Юлии Дорониной сертификат на квартиру. "Хочу объявить. Причем все победители, кто приехал... И в этом году им (победителем - ред.) становится Глебова Дарья Александровна, воспитатель детского сада №86 из села Орудьево Московской области", - сказал Кравцов. Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России" проводится с 2010 года. Его учредители – министерство просвещения Российской Федерации и общероссийский профсоюз образования. С 2016 года состязание проходит на родине победителя прошлого года. Победителем конкурса "Воспитатель года России – 2022" стала Юлия Доронина из Волгограда.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, социальный навигатор