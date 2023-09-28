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Начальник кубанского главка МЧС признал причастность по делу о коррупции - РИА Новости, 28.09.2023
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18:32 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/volynkin-1899278403.html
Начальник кубанского главка МЧС признал причастность по делу о коррупции
Начальник кубанского главка МЧС признал причастность по делу о коррупции - РИА Новости, 28.09.2023
Начальник кубанского главка МЧС признал причастность по делу о коррупции
Возглавляющий главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин признал свою причастность к делу о злоупотреблении полномочиями,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:32
2023-09-28T18:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Возглавляющий главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин признал свою причастность к делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.Об этом заявил следователь в ходе заседания, опустив при этом подробности дела."Волынкин признал свою причастность к преступлению", - заявил он.Сегодня Басманный суд столицы рассматривает ходатайство следствия об аресте высокопоставленного сотрудника МЧС.Волынкину предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой - лишения свободы на срок до 10 лет.Волынкин был задержан накануне в рамках расследования коррупционного дела, заявляли РИА Новости источники, подчеркивая, что причиной задержания стали "деньги".Волынкин с 2005 по 2011 годы был заместителем руководителя хабаровского главка МЧС, затем возглавлял управление ведомства на Камчатке, после чего вернулся в Хабаровский край, но уже начальником главка. С марта 2020 года занимает аналогичную должность в Краснодарском крае. Награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20230923/natsrybresurs-1898178511.html
https://ria.ru/20230921/korruptsiya-1897731336.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, краснодарский край
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Краснодарский край
Начальник кубанского главка МЧС признал причастность по делу о коррупции

Олег Волынкин признал причастность к делу о злоупотреблении полномочиями

© Фото : Главное управление МЧС России по Краснодарскому краюОлег Волынкин
Олег Волынкин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Олег Волынкин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Возглавляющий главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин признал свою причастность к делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Об этом заявил следователь в ходе заседания, опустив при этом подробности дела.
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"Волынкин признал свою причастность к преступлению", - заявил он.
Сегодня Басманный суд столицы рассматривает ходатайство следствия об аресте высокопоставленного сотрудника МЧС.
Волынкину предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой - лишения свободы на срок до 10 лет.
Волынкин был задержан накануне в рамках расследования коррупционного дела, заявляли РИА Новости источники, подчеркивая, что причиной задержания стали "деньги".
Волынкин с 2005 по 2011 годы был заместителем руководителя хабаровского главка МЧС, затем возглавлял управление ведомства на Камчатке, после чего вернулся в Хабаровский край, но уже начальником главка. С марта 2020 года занимает аналогичную должность в Краснодарском крае. Награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияКраснодарский край
 
 
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