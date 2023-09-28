https://ria.ru/20230928/volynkin-1899278403.html
Начальник кубанского главка МЧС признал причастность по делу о коррупции
Начальник кубанского главка МЧС признал причастность по делу о коррупции - РИА Новости, 28.09.2023
Начальник кубанского главка МЧС признал причастность по делу о коррупции
Возглавляющий главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин признал свою причастность к делу о злоупотреблении полномочиями,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:32
2023-09-28T18:32
2023-09-28T18:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898995940_0:152:2000:1278_1920x0_80_0_0_2409deb8b6a535d62cfcc737e2975e2b.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Возглавляющий главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин признал свою причастность к делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.Об этом заявил следователь в ходе заседания, опустив при этом подробности дела."Волынкин признал свою причастность к преступлению", - заявил он.Сегодня Басманный суд столицы рассматривает ходатайство следствия об аресте высокопоставленного сотрудника МЧС.Волынкину предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой - лишения свободы на срок до 10 лет.Волынкин был задержан накануне в рамках расследования коррупционного дела, заявляли РИА Новости источники, подчеркивая, что причиной задержания стали "деньги".Волынкин с 2005 по 2011 годы был заместителем руководителя хабаровского главка МЧС, затем возглавлял управление ведомства на Камчатке, после чего вернулся в Хабаровский край, но уже начальником главка. С марта 2020 года занимает аналогичную должность в Краснодарском крае. Награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20230923/natsrybresurs-1898178511.html
https://ria.ru/20230921/korruptsiya-1897731336.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898995940_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_236b512a65fb598285a5a5644211c296.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, краснодарский край
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Краснодарский край
Начальник кубанского главка МЧС признал причастность по делу о коррупции
Олег Волынкин признал причастность к делу о злоупотреблении полномочиями
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Возглавляющий главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин признал свою причастность к делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Об этом заявил следователь в ходе заседания, опустив при этом подробности дела.
В Приморье арестовали бывшего замглавы "Нацрыбресурса" по делу о взятке
"Волынкин признал свою причастность к преступлению", - заявил он.
Сегодня Басманный суд столицы рассматривает ходатайство следствия об аресте высокопоставленного сотрудника МЧС.
Волынкину предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой - лишения свободы на срок до 10 лет.
Волынкин был задержан накануне в рамках расследования коррупционного дела, заявляли РИА Новости источники, подчеркивая, что причиной задержания стали "деньги".
Волынкин с 2005 по 2011 годы был заместителем руководителя хабаровского главка МЧС, затем возглавлял управление ведомства на Камчатке
, после чего вернулся в Хабаровский край
, но уже начальником главка. С марта 2020 года занимает аналогичную должность в Краснодарском крае. Награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Источник: высокопоставленных борцов с коррупцией задержали в Новосибирске