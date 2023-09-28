https://ria.ru/20230928/volonter-1899110690.html

В Совете Федерации обсуждают стимулирование волонтеров, сообщила сенатор

В Совете Федерации обсуждают стимулирование волонтеров, сообщила сенатор - РИА Новости, 28.09.2023

В Совете Федерации обсуждают стимулирование волонтеров, сообщила сенатор

Совете Федерации находится на рассмотрении закон о волонтерстве, сообщила сенатор РФ Елена Шумилова на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:18

2023-09-28T10:18

2023-09-28T10:18

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891497531_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_312e120c234e8127b7843c4506cc2fea.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Совете Федерации находится на рассмотрении закон о волонтерстве, сообщила сенатор РФ Елена Шумилова на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня", приуроченном к Всемирному дню сердца и Всероссийскому дню ходьбы, которые отмечаются 29 сентября и 1 октября соответственно. "Нужно простимулировать людей, закрепить статус", — отметила Шимилова.Рассматривая способы мотивации, представитель верхней палаты парламента предложила добавить для школьников дополнительные баллы к ЕГЭ, а для студентов за каждый день волонтерства начислять трудовой стаж. "Очень многие эту идею подержали, не знаю, в каком виде это будет отражено", — сообщила Елена Шумилова.В свою очередь заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Алина Яшина, докладывая о проведении Всероссийской акции "10 тысяч шагов к жизни", сказала: "В новых регионах есть молодежные ячейки, штаб #МыВместе, ресурсные центры. У нас все возможности распространять идею здоровья нации".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество