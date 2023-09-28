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В Совете Федерации обсуждают стимулирование волонтеров, сообщила сенатор
В Совете Федерации обсуждают стимулирование волонтеров, сообщила сенатор - РИА Новости, 28.09.2023
В Совете Федерации обсуждают стимулирование волонтеров, сообщила сенатор
Совете Федерации находится на рассмотрении закон о волонтерстве, сообщила сенатор РФ Елена Шумилова на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:18
2023-09-28T10:18
2023-09-28T10:18
общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Совете Федерации находится на рассмотрении закон о волонтерстве, сообщила сенатор РФ Елена Шумилова на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня", приуроченном к Всемирному дню сердца и Всероссийскому дню ходьбы, которые отмечаются 29 сентября и 1 октября соответственно. "Нужно простимулировать людей, закрепить статус", — отметила Шимилова.Рассматривая способы мотивации, представитель верхней палаты парламента предложила добавить для школьников дополнительные баллы к ЕГЭ, а для студентов за каждый день волонтерства начислять трудовой стаж. "Очень многие эту идею подержали, не знаю, в каком виде это будет отражено", — сообщила Елена Шумилова.В свою очередь заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Алина Яшина, докладывая о проведении Всероссийской акции "10 тысяч шагов к жизни", сказала: "В новых регионах есть молодежные ячейки, штаб #МыВместе, ресурсные центры. У нас все возможности распространять идею здоровья нации".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Совете Федерации находится на рассмотрении закон о волонтерстве, сообщила сенатор РФ Елена Шумилова на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня", приуроченном к Всемирному дню сердца и Всероссийскому дню ходьбы, которые отмечаются 29 сентября и 1 октября соответственно. "Нужно простимулировать людей, закрепить статус", — отметила Шимилова.
Рассматривая способы мотивации, представитель верхней палаты парламента предложила добавить для школьников дополнительные баллы к ЕГЭ, а для студентов за каждый день волонтерства начислять трудовой стаж. "Очень многие эту идею подержали, не знаю, в каком виде это будет отражено", — сообщила Елена Шумилова.
В свою очередь заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Алина Яшина, докладывая о проведении Всероссийской акции "10 тысяч шагов к жизни", сказала: "В новых регионах есть молодежные ячейки, штаб #МыВместе, ресурсные центры. У нас все возможности распространять идею здоровья нации".