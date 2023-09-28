Рейтинг@Mail.ru
В Совете Федерации обсуждают стимулирование волонтеров, сообщила сенатор - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/volonter-1899110690.html
В Совете Федерации обсуждают стимулирование волонтеров, сообщила сенатор
В Совете Федерации обсуждают стимулирование волонтеров, сообщила сенатор - РИА Новости, 28.09.2023
В Совете Федерации обсуждают стимулирование волонтеров, сообщила сенатор
Совете Федерации находится на рассмотрении закон о волонтерстве, сообщила сенатор РФ Елена Шумилова на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:18
2023-09-28T10:18
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891497531_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_312e120c234e8127b7843c4506cc2fea.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Совете Федерации находится на рассмотрении закон о волонтерстве, сообщила сенатор РФ Елена Шумилова на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня", приуроченном к Всемирному дню сердца и Всероссийскому дню ходьбы, которые отмечаются 29 сентября и 1 октября соответственно. "Нужно простимулировать людей, закрепить статус", — отметила Шимилова.Рассматривая способы мотивации, представитель верхней палаты парламента предложила добавить для школьников дополнительные баллы к ЕГЭ, а для студентов за каждый день волонтерства начислять трудовой стаж. "Очень многие эту идею подержали, не знаю, в каком виде это будет отражено", — сообщила Елена Шумилова.В свою очередь заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Алина Яшина, докладывая о проведении Всероссийской акции "10 тысяч шагов к жизни", сказала: "В новых регионах есть молодежные ячейки, штаб #МыВместе, ресурсные центры. У нас все возможности распространять идею здоровья нации".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891497531_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_ba62477dba818b81a1a243b2d841cdc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество

В Совете Федерации обсуждают стимулирование волонтеров, сообщила сенатор

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВолонтеры "Молодая гвардия" раздают ленточки в день празднования российского флага в Казани
Волонтеры Молодая гвардия раздают ленточки в день празднования российского флага в Казани - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Совете Федерации находится на рассмотрении закон о волонтерстве, сообщила сенатор РФ Елена Шумилова на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня", приуроченном к Всемирному дню сердца и Всероссийскому дню ходьбы, которые отмечаются 29 сентября и 1 октября соответственно. "Нужно простимулировать людей, закрепить статус", — отметила Шимилова.
Рассматривая способы мотивации, представитель верхней палаты парламента предложила добавить для школьников дополнительные баллы к ЕГЭ, а для студентов за каждый день волонтерства начислять трудовой стаж. "Очень многие эту идею подержали, не знаю, в каком виде это будет отражено", — сообщила Елена Шумилова.
В свою очередь заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Алина Яшина, докладывая о проведении Всероссийской акции "10 тысяч шагов к жизни", сказала: "В новых регионах есть молодежные ячейки, штаб #МыВместе, ресурсные центры. У нас все возможности распространять идею здоровья нации".
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала