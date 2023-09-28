https://ria.ru/20230928/usa-1899267745.html

В США начали уведомлять федеральных служащих о надвигающемся шатдауне

В США начали уведомлять федеральных служащих о надвигающемся шатдауне - РИА Новости, 28.09.2023

В США начали уведомлять федеральных служащих о надвигающемся шатдауне

Правительство США на фоне неопределенности вокруг шатдауна в четверг начали уведомлять государственных служащих о "надвигающейся" остановке работы... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:50

2023-09-28T17:50

2023-09-28T18:01

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Правительство США на фоне неопределенности вокруг шатдауна в четверг начали уведомлять государственных служащих о "надвигающейся" остановке работы правительства, пишет газета Washington Post со ссылкой на поступившую в ее распоряжение рассылку от властей.Как отмечает газета, в данном сообщении правительство признает "растущий риск того, что миллионы служащих и военных могут перестать получать зарплату в течение трех дней" при условии, что конгрессмены не достигнут согласия по финансированию работы федеральных органов буквально в последний момент."В течение данного периода некоторые из вас будут временно отправлены в отпуск, тогда как другие, выполняющие критически важные функции, продолжат выполнять возложенные на них обязанности. Наша коллективная миссия имеет огромное значение, и каждый из вас вносит значимый вклад в обеспечение безопасности нашей страны, американского народа и нашего образа жизни", - следует из текста уведомления.Накануне президент США Джо Байден признал, что возможная приостановка работы федерального правительства может привести к катастрофическим последствия для страны в долгосрочной перспективе. Властям США придется на время прекратить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября.

https://ria.ru/20230928/ssha-1899080684.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден