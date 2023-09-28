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Лидера Pink Floyd обвинили в злой шутке о погибшей во время холокоста - РИА Новости, 28.09.2023
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Шоубиз
 
12:50 28.09.2023 (обновлено: 15:22 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/uoters-1899161827.html
Лидера Pink Floyd обвинили в злой шутке о погибшей во время холокоста
Лидера Pink Floyd обвинили в злой шутке о погибшей во время холокоста - РИА Новости, 28.09.2023
Лидера Pink Floyd обвинили в злой шутке о погибшей во время холокоста
Сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса обвинили в том, что он позволил себе шутку о бабушке бывшего коллеги, погибшей во время холокоста, пишет газета... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:50
2023-09-28T15:22
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса обвинили в том, что он позволил себе шутку о бабушке бывшего коллеги, погибшей во время холокоста, пишет газета The Telegraph со ссылкой на документальный фильм "Темная сторона Роджера Уотерса". Бывшие коллеги Уотерса (между ним и другими участниками Pink Floyd много лет продолжается конфликт) дали интервью. В нем они утверждают, что музыкант не раз отпускал унизительные и оскорбительные замечания в адрес евреев из своего окружения, в том числе о родственнице саксофониста Нортберта Статчела.&quot;Он утверждает, что во время беседы в 2002 году, после того как он рассказал, что его семья — ашкеназские евреи, пережившие холокост, родом из Минска и Польши, Уотерс спросил, есть ли у него родственники по отцовской линии, на что Норберт ответил: &quot;Насколько мне известно, нет. Думаю, большинство из них были убиты&quot;, — цитирует The Telegraph.По словам Нортберта, Уотерс сказал, что может организовать встречу с его погибшей бабушкой, а затем якобы изобразил "польскую крестьянку" со словами: "Теперь ты встретил свою бабушку. Что ты теперь чувствуешь?" Уотерс давно подвергается критике за предполагаемый антиеврейский тон его публичных высказываний, а также концертов. На выступлениях музыкант критикует власти многих стран за враждебную политику, в том числе Израиль за атаки на палестинцев. После майского выступления Уотерса в Берлине полиция начала против него расследование. Причиной послужило появление музыканта на сцене в длинном черном кожаном пальто с красной повязкой на руке. Это сценический образ диктатора, который Уотерс использует несколько десятков лет, когда исполняет песню "In the Flesh?" из знаменитого альбома "The Wall", в экранизации которого этот образ впервые показали. Несмотря на это, полицейские считают, что костюм мог использоваться для восхваления национал-социализма и разжигания ненависти.Уотерс отверг эти обвинения и отметил, что всю жизнь выступает против авторитаризма и угнетения.
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новости шоу-бизнеса, украина, берлин (город), минск, pink floyd, польша
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Украина, Берлин (город), Минск, Pink Floyd, Польша
Лидера Pink Floyd обвинили в злой шутке о погибшей во время холокоста

Роджер Уотерс пошутил о бабушке бывшего коллеги, погибшей во время холокоста

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса обвинили в том, что он позволил себе шутку о бабушке бывшего коллеги, погибшей во время холокоста, пишет газета The Telegraph со ссылкой на документальный фильм "Темная сторона Роджера Уотерса".
Бывшие коллеги Уотерса (между ним и другими участниками Pink Floyd много лет продолжается конфликт) дали интервью. В нем они утверждают, что музыкант не раз отпускал унизительные и оскорбительные замечания в адрес евреев из своего окружения, в том числе о родственнице саксофониста Нортберта Статчела.
«

"Он утверждает, что во время беседы в 2002 году, после того как он рассказал, что его семья — ашкеназские евреи, пережившие холокост, родом из Минска и Польши, Уотерс спросил, есть ли у него родственники по отцовской линии, на что Норберт ответил: "Насколько мне известно, нет. Думаю, большинство из них были убиты", — цитирует The Telegraph.

По словам Нортберта, Уотерс сказал, что может организовать встречу с его погибшей бабушкой, а затем якобы изобразил "польскую крестьянку" со словами: "Теперь ты встретил свою бабушку. Что ты теперь чувствуешь?"
Уотерс давно подвергается критике за предполагаемый антиеврейский тон его публичных высказываний, а также концертов. На выступлениях музыкант критикует власти многих стран за враждебную политику, в том числе Израиль за атаки на палестинцев.
После майского выступления Уотерса в Берлине полиция начала против него расследование. Причиной послужило появление музыканта на сцене в длинном черном кожаном пальто с красной повязкой на руке. Это сценический образ диктатора, который Уотерс использует несколько десятков лет, когда исполняет песню "In the Flesh?" из знаменитого альбома "The Wall", в экранизации которого этот образ впервые показали.
Несмотря на это, полицейские считают, что костюм мог использоваться для восхваления национал-социализма и разжигания ненависти.
Уотерс отверг эти обвинения и отметил, что всю жизнь выступает против авторитаризма и угнетения.
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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