https://ria.ru/20230928/ukraina-1899171397.html

Главы Евросовета и Еврокомиссии обсудят с Байденом Украину

Главы Евросовета и Еврокомиссии обсудят с Байденом Украину - РИА Новости, 28.09.2023

Главы Евросовета и Еврокомиссии обсудят с Байденом Украину

Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен 20 октября проведут в США встречу с президентом США Джо Байденом, обсудят двустороннее... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:08

2023-09-28T13:08

2023-09-28T13:14

специальная военная операция на украине

сша

украина

евросовет

еврокомиссия

джо байден

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен 20 октября проведут в США встречу с президентом США Джо Байденом, обсудят двустороннее сотрудничество и Украину, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС."Лидеры рассмотрят тесное сотрудничество между США и ЕС, включая общую приверженность поддержке Украины, защищающей свой суверенитет", - указывается в документе.В числе тем для обсуждения значится также энергетика, технологии и искусственный интеллект.Сообщается, что встреча 20 октября станет вторым саммитом США-ЕС за время президентства Джо Байдена.

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897908641.html

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сша, украина, евросовет, еврокомиссия, джо байден, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз