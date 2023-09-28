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Главы Евросовета и Еврокомиссии обсудят с Байденом Украину - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 28.09.2023 (обновлено: 13:14 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899171397.html
Главы Евросовета и Еврокомиссии обсудят с Байденом Украину
Главы Евросовета и Еврокомиссии обсудят с Байденом Украину - РИА Новости, 28.09.2023
Главы Евросовета и Еврокомиссии обсудят с Байденом Украину
Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен 20 октября проведут в США встречу с президентом США Джо Байденом, обсудят двустороннее... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:08
2023-09-28T13:14
специальная военная операция на украине
сша
украина
евросовет
еврокомиссия
джо байден
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен 20 октября проведут в США встречу с президентом США Джо Байденом, обсудят двустороннее сотрудничество и Украину, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС."Лидеры рассмотрят тесное сотрудничество между США и ЕС, включая общую приверженность поддержке Украины, защищающей свой суверенитет", - указывается в документе.В числе тем для обсуждения значится также энергетика, технологии и искусственный интеллект.Сообщается, что встреча 20 октября станет вторым саммитом США-ЕС за время президентства Джо Байдена.
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897908641.html
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сша, украина, евросовет, еврокомиссия, джо байден, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Евросовет, Еврокомиссия, Джо Байден, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
Главы Евросовета и Еврокомиссии обсудят с Байденом Украину

Мишель и фон дер Ляйен на встрече с Байденом 20 октября обсудят Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен 20 октября проведут в США встречу с президентом США Джо Байденом, обсудят двустороннее сотрудничество и Украину, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
"Лидеры рассмотрят тесное сотрудничество между США и ЕС, включая общую приверженность поддержке Украины, защищающей свой суверенитет", - указывается в документе.
В числе тем для обсуждения значится также энергетика, технологии и искусственный интеллект.
Сообщается, что встреча 20 октября станет вторым саммитом США-ЕС за время президентства Джо Байдена.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Байден заявил, что США полны решимости сохранить поддержку Украины
21 сентября, 23:40
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаЕвросоветЕврокомиссияДжо БайденШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
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