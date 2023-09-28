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СМИ и кино должны участвовать в популяризации роли учителя - сенатор
СМИ и кино должны участвовать в популяризации роли учителя - сенатор - РИА Новости, 28.09.2023
СМИ и кино должны участвовать в популяризации роли учителя - сенатор
СМИ и кино должны популяризировать роль учителя в современном мире, считает председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:04
2023-09-28T13:04
2023-09-28T13:04
год педагога и наставника
сн_образование
лилия гумерова
общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. СМИ и кино должны популяризировать роль учителя в современном мире, считает председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. "Значительную роль в популяризации профессии учителя должны играть кинематограф, СМИ. Важно показать успешного, талантливого педагога, настоящего лидера и порядочного человека. Мы просто обязаны формировать культуру уважения к учителю и на экране, и в соцсетях", - сказала она в ходе круглого стола про обсуждение образа педагога и наставника в кино, СМИ и рекламе. Гумерова напомнила, что в июле вышел перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, согласно которому тематики, посвященные повышению престижа профессии педагога, включаются в "государственный заказ на создание игровых, документальных и мультипликационных фильмов, социальной рекламы". "Задача комплексная. Прежде всего, она связана с качеством жизни, заработной платой наших учителей. И работа на этом направлении ведется", - подчеркнула парламентарий.
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сн_образование, лилия гумерова, общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Лилия Гумерова, Общество, Социальный навигатор
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. СМИ и кино должны популяризировать роль учителя в современном мире, считает председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
"Значительную роль в популяризации профессии учителя должны играть кинематограф, СМИ. Важно показать успешного, талантливого педагога, настоящего лидера и порядочного человека. Мы просто обязаны формировать культуру уважения к учителю и на экране, и в соцсетях", - сказала она в ходе круглого стола про обсуждение образа педагога и наставника в кино, СМИ и рекламе.
Гумерова напомнила, что в июле вышел перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, согласно которому тематики, посвященные повышению престижа профессии педагога, включаются в "государственный заказ на создание игровых, документальных и мультипликационных фильмов, социальной рекламы".
"Задача комплексная. Прежде всего, она связана с качеством жизни, заработной платой наших учителей. И работа на этом направлении ведется", - подчеркнула парламентарий.