https://ria.ru/20230928/toplivo-1899179292.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности жестких мер на топливном рынке

В Кремле ответили на вопрос о возможности жестких мер на топливном рынке - РИА Новости, 28.09.2023

В Кремле ответили на вопрос о возможности жестких мер на топливном рынке

Необходимости в жестких мерах на топливном рынке нет, но работа с компаниями будет продолжена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:30

2023-09-28T13:30

2023-09-28T13:43

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Необходимости в жестких мерах на топливном рынке нет, но работа с компаниями будет продолжена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Насчет таких жестких мер вчера президент сказал, в них нет необходимости. Но в то же время глава государства акцентировал, что с компаниями нужно продолжать работать, эта работа будет продолжаться", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли конкретные меры административного или другого воздействия на компании, чтобы принудить их к стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

https://ria.ru/20230928/dizel-1898986074.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков