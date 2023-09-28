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В Кремле ответили на вопрос о возможности жестких мер на топливном рынке
В Кремле ответили на вопрос о возможности жестких мер на топливном рынке - РИА Новости, 28.09.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможности жестких мер на топливном рынке
Необходимости в жестких мерах на топливном рынке нет, но работа с компаниями будет продолжена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:30
2023-09-28T13:30
2023-09-28T13:43
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Необходимости в жестких мерах на топливном рынке нет, но работа с компаниями будет продолжена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Насчет таких жестких мер вчера президент сказал, в них нет необходимости. Но в то же время глава государства акцентировал, что с компаниями нужно продолжать работать, эта работа будет продолжаться", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли конкретные меры административного или другого воздействия на компании, чтобы принудить их к стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о возможности жестких мер на топливном рынке
Песков: в жестких мерах на топливном рынке нет необходимости
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Необходимости в жестких мерах на топливном рынке нет, но работа с компаниями будет продолжена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Насчет таких жестких мер вчера президент сказал, в них нет необходимости. Но в то же время глава государства акцентировал, что с компаниями нужно продолжать работать, эта работа будет продолжаться", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли конкретные меры административного или другого воздействия на компании, чтобы принудить их к стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
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