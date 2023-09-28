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В Кремле ответили на вопрос о возможности жестких мер на топливном рынке - РИА Новости, 28.09.2023
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13:30 28.09.2023 (обновлено: 13:43 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/toplivo-1899179292.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности жестких мер на топливном рынке
В Кремле ответили на вопрос о возможности жестких мер на топливном рынке - РИА Новости, 28.09.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможности жестких мер на топливном рынке
Необходимости в жестких мерах на топливном рынке нет, но работа с компаниями будет продолжена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:30
2023-09-28T13:43
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Необходимости в жестких мерах на топливном рынке нет, но работа с компаниями будет продолжена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Насчет таких жестких мер вчера президент сказал, в них нет необходимости. Но в то же время глава государства акцентировал, что с компаниями нужно продолжать работать, эта работа будет продолжаться", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли конкретные меры административного или другого воздействия на компании, чтобы принудить их к стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о возможности жестких мер на топливном рынке

Песков: в жестких мерах на топливном рынке нет необходимости

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Необходимости в жестких мерах на топливном рынке нет, но работа с компаниями будет продолжена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Насчет таких жестких мер вчера президент сказал, в них нет необходимости. Но в то же время глава государства акцентировал, что с компаниями нужно продолжать работать, эта работа будет продолжаться", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли конкретные меры административного или другого воздействия на компании, чтобы принудить их к стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
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08:00
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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