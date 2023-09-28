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Токаев не увидел опасений по территориальным притязаниям со стороны России - РИА Новости, 28.09.2023
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19:45 28.09.2023 (обновлено: 19:46 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/territoriya-1899293155.html
Токаев не увидел опасений по территориальным притязаниям со стороны России
Токаев не увидел опасений по территориальным притязаниям со стороны России - РИА Новости, 28.09.2023
Токаев не увидел опасений по территориальным притязаниям со стороны России
У Казахстана нет каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России, заявил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев на... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:45
2023-09-28T19:46
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
олаф шольц
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АЛМА-АТА, 28 сен – РИА Новости. У Казахстана нет каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России, заявил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев на брифинге в Берлине. "Что касается границы между Казахстаном и Россией, то она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений", - сказал Токаев, отвечая на вопрос о взаимоотношениях Казахстана с Россией. Он напомнил, что Казахстан и Россия обладают самой протяженной сухопутной границей в мире, в 2013 году был подписан договор о союзнических взаимоотношениях между двумя странами. Президент Казахстана находится с рабочим визитом в Берлине. Ранее в четверг он провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Также Токаев примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии, выступит на международном форуме Berlin Global Dialogue.
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казахстан, россия, касым-жомарт токаев, олаф шольц
Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Олаф Шольц
Токаев не увидел опасений по территориальным притязаниям со стороны России

Токаев: Казахстан не опасается территориальных притязаний со стороны России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 28 сен – РИА Новости. У Казахстана нет каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России, заявил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев на брифинге в Берлине.
"Что касается границы между Казахстаном и Россией, то она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений", - сказал Токаев, отвечая на вопрос о взаимоотношениях Казахстана с Россией.
Он напомнил, что Казахстан и Россия обладают самой протяженной сухопутной границей в мире, в 2013 году был подписан договор о союзнических взаимоотношениях между двумя странами.
Президент Казахстана находится с рабочим визитом в Берлине. Ранее в четверг он провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Также Токаев примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии, выступит на международном форуме Berlin Global Dialogue.
Военнослужащий пограничной службы ФСБ РФ на пункте пропуска на российско-казахстанской границе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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КазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевОлаф Шольц
 
 
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