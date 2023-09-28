https://ria.ru/20230928/territoriya-1899293155.html

Токаев не увидел опасений по территориальным притязаниям со стороны России

Токаев не увидел опасений по территориальным притязаниям со стороны России - РИА Новости, 28.09.2023

Токаев не увидел опасений по территориальным притязаниям со стороны России

У Казахстана нет каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России, заявил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев на... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T19:45

2023-09-28T19:45

2023-09-28T19:46

казахстан

россия

касым-жомарт токаев

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832993769_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_08a3c5b2d2d5fe451f88d848c8e11875.jpg

АЛМА-АТА, 28 сен – РИА Новости. У Казахстана нет каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России, заявил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев на брифинге в Берлине. "Что касается границы между Казахстаном и Россией, то она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений", - сказал Токаев, отвечая на вопрос о взаимоотношениях Казахстана с Россией. Он напомнил, что Казахстан и Россия обладают самой протяженной сухопутной границей в мире, в 2013 году был подписан договор о союзнических взаимоотношениях между двумя странами. Президент Казахстана находится с рабочим визитом в Берлине. Ранее в четверг он провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Также Токаев примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии, выступит на международном форуме Berlin Global Dialogue.

https://ria.ru/20230919/kazastan-1897394845.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, россия, касым-жомарт токаев, олаф шольц