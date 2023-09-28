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Православный писатель Ян Таксюр получил российское гражданство - РИА Новости, 28.09.2023
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Религия
 
14:25 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/taksyur-1899198608.html
Православный писатель Ян Таксюр получил российское гражданство
Православный писатель Ян Таксюр получил российское гражданство - РИА Новости, 28.09.2023
Православный писатель Ян Таксюр получил российское гражданство
Православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный из украинской тюрьмы, получил российский паспорт в историко-культурном центре Ленинского городского... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:25
2023-09-28T14:25
общество
россия
украина
религия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный из украинской тюрьмы, получил российский паспорт в историко-культурном центре Ленинского городского округа в городе Видное, сообщил РИА Новости руководитель управления по работе с государственными структурами синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Павел Лебедев. "Мы видим, что Ян Ильич пострадал за искреннюю убежденность в том, что единство братских народов и русского Православия должно быть непоколебимым", – сказал он. Семидесятилетний писатель, журналист и публицист Ян Таксюр 25 мая был обменян на украинских военнопленных при содействии РПЦ и общественных деятелей. Таксюр неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима. По подозрению в госизмене, в которой он впоследствии был обвинен, он более пяти месяцев провел в СИЗО в Киеве в 2022 году, однако в августе вышел на свободу под залог в 1,2 миллиона гривен для операции, так как у него второй раз в жизни был диагностирован рак. Таксюр после освобождения рассказывал, что лично писал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о помощи в освобождении из украинской тюрьмы, и патриарх, по его словам, благословил начать этот процесс почти сразу.
https://ria.ru/20230927/boykov-1898963254.html
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общество, россия, украина
Общество, Россия, Украина, Религия
Православный писатель Ян Таксюр получил российское гражданство

Писатель Ян Таксюр, сидевший в украинской тюрьме, получил российское гражданство

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУкраинский православный публицист Ян Таксюр во время торжественного вручения паспорта РФ
Украинский православный публицист Ян Таксюр во время торжественного вручения паспорта РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Украинский православный публицист Ян Таксюр во время торжественного вручения паспорта РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный из украинской тюрьмы, получил российский паспорт в историко-культурном центре Ленинского городского округа в городе Видное, сообщил РИА Новости руководитель управления по работе с государственными структурами синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Павел Лебедев.
"Мы видим, что Ян Ильич пострадал за искреннюю убежденность в том, что единство братских народов и русского Православия должно быть непоколебимым", – сказал он.
Семидесятилетний писатель, журналист и публицист Ян Таксюр 25 мая был обменян на украинских военнопленных при содействии РПЦ и общественных деятелей. Таксюр неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима. По подозрению в госизмене, в которой он впоследствии был обвинен, он более пяти месяцев провел в СИЗО в Киеве в 2022 году, однако в августе вышел на свободу под залог в 1,2 миллиона гривен для операции, так как у него второй раз в жизни был диагностирован рак.
Таксюр после освобождения рассказывал, что лично писал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о помощи в освобождении из украинской тюрьмы, и патриарх, по его словам, благословил начать этот процесс почти сразу.
Семен Бойков - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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