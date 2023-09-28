https://ria.ru/20230928/taksyur-1899198608.html

Православный писатель Ян Таксюр получил российское гражданство

Православный писатель Ян Таксюр получил российское гражданство - РИА Новости, 28.09.2023

Православный писатель Ян Таксюр получил российское гражданство

Православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный из украинской тюрьмы, получил российский паспорт в историко-культурном центре Ленинского городского... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:25

2023-09-28T14:25

2023-09-28T14:25

общество

россия

украина

религия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный из украинской тюрьмы, получил российский паспорт в историко-культурном центре Ленинского городского округа в городе Видное, сообщил РИА Новости руководитель управления по работе с государственными структурами синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Павел Лебедев. "Мы видим, что Ян Ильич пострадал за искреннюю убежденность в том, что единство братских народов и русского Православия должно быть непоколебимым", – сказал он. Семидесятилетний писатель, журналист и публицист Ян Таксюр 25 мая был обменян на украинских военнопленных при содействии РПЦ и общественных деятелей. Таксюр неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима. По подозрению в госизмене, в которой он впоследствии был обвинен, он более пяти месяцев провел в СИЗО в Киеве в 2022 году, однако в августе вышел на свободу под залог в 1,2 миллиона гривен для операции, так как у него второй раз в жизни был диагностирован рак. Таксюр после освобождения рассказывал, что лично писал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о помощи в освобождении из украинской тюрьмы, и патриарх, по его словам, благословил начать этот процесс почти сразу.

https://ria.ru/20230927/boykov-1898963254.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, украина