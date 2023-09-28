https://ria.ru/20230928/strelba-1899297911.html
При стрельбе в Роттердаме погибли два человека
При стрельбе в Роттердаме погибли два человека - РИА Новости, 28.09.2023
При стрельбе в Роттердаме погибли два человека
Два человека погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в Роттердаме, погибший мужчина преподавал в медицинском центре университета Эразма... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:07
2023-09-28T20:07
2023-09-28T20:42
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ГААГА, 28 сен - РИА Новости. Два человека погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в Роттердаме, погибший мужчина преподавал в медицинском центре университета Эразма Роттердамского, где произошел один из инцидентов, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на полицию.В четверг два инцидента со стрельбой произошли в Роттердаме - в жилом доме и в медицинском центре университета Эразма Роттердамского. Ранее сообщалось, что в результате перестрелок есть погибшие, два человека получили ранения. По данным телеканала, в жилом доме, где произошла стрельба, позднее вспыхнул пожар. Подозреваемого в причастности к стрельбе 32-летнего мужчину задержали.По уточненным данным полиции, погибли двое - 39-летняя женщина и 46-летний мужчина, который преподавал в медицинском центре университета.Сообщается, что стрелявший сначала открыл огонь в жилом доме, в результате чего погибла женщина, а ее 14-летняя дочь получила ранения. Затем он направился в медицинский центр университета Эразма Роттердамского, где ранил преподавателя. Мужчина вскоре скончался от полученных ранений.Подозреваемый, 32-летний мужчина из Роттердама, сам является студентом медицинского центра. Он также совершил поджог в жилом доме, где устроил стрельбу. Полиция предполагает, что преступник действовал в одиночку.Отмечается, что в 2021 году стрелявший был осужден за жестокое обращение с животными.
https://ria.ru/20230916/strelba-1896755314.html
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роттердам, в мире
При стрельбе в Роттердаме погибли два человека
В Роттердаме в двух инцидентах со стрельбой погибли два человека
ГААГА, 28 сен - РИА Новости.
Два человека погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в Роттердаме, погибший мужчина преподавал в медицинском центре университета Эразма Роттердамского, где произошел один из инцидентов, передает
Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на полицию.
В четверг два инцидента со стрельбой произошли в Роттердаме - в жилом доме и в медицинском центре университета Эразма Роттердамского. Ранее сообщалось, что в результате перестрелок есть погибшие, два человека получили ранения. По данным телеканала, в жилом доме, где произошла стрельба, позднее вспыхнул пожар. Подозреваемого в причастности к стрельбе 32-летнего мужчину задержали.
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По уточненным данным полиции, погибли двое - 39-летняя женщина и 46-летний мужчина, который преподавал в медицинском центре университета.
Сообщается, что стрелявший сначала открыл огонь в жилом доме, в результате чего погибла женщина, а ее 14-летняя дочь получила ранения. Затем он направился в медицинский центр университета Эразма Роттердамского, где ранил преподавателя. Мужчина вскоре скончался от полученных ранений.
Подозреваемый, 32-летний мужчина из Роттердама, сам является студентом медицинского центра. Он также совершил поджог в жилом доме, где устроил стрельбу. Полиция предполагает, что преступник действовал в одиночку.
Отмечается, что в 2021 году стрелявший был осужден за жестокое обращение с животными.
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