https://ria.ru/20230928/strelba-1899297911.html

При стрельбе в Роттердаме погибли два человека

При стрельбе в Роттердаме погибли два человека - РИА Новости, 28.09.2023

При стрельбе в Роттердаме погибли два человека

Два человека погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в Роттердаме, погибший мужчина преподавал в медицинском центре университета Эразма... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T20:07

2023-09-28T20:07

2023-09-28T20:42

роттердам

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ГААГА, 28 сен - РИА Новости. Два человека погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в Роттердаме, погибший мужчина преподавал в медицинском центре университета Эразма Роттердамского, где произошел один из инцидентов, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на полицию.В четверг два инцидента со стрельбой произошли в Роттердаме - в жилом доме и в медицинском центре университета Эразма Роттердамского. Ранее сообщалось, что в результате перестрелок есть погибшие, два человека получили ранения. По данным телеканала, в жилом доме, где произошла стрельба, позднее вспыхнул пожар. Подозреваемого в причастности к стрельбе 32-летнего мужчину задержали.По уточненным данным полиции, погибли двое - 39-летняя женщина и 46-летний мужчина, который преподавал в медицинском центре университета.Сообщается, что стрелявший сначала открыл огонь в жилом доме, в результате чего погибла женщина, а ее 14-летняя дочь получила ранения. Затем он направился в медицинский центр университета Эразма Роттердамского, где ранил преподавателя. Мужчина вскоре скончался от полученных ранений.Подозреваемый, 32-летний мужчина из Роттердама, сам является студентом медицинского центра. Он также совершил поджог в жилом доме, где устроил стрельбу. Полиция предполагает, что преступник действовал в одиночку.Отмечается, что в 2021 году стрелявший был осужден за жестокое обращение с животными.

https://ria.ru/20230916/strelba-1896755314.html

https://ria.ru/20230924/strelba-1898282113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роттердам, в мире