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Эксперт рассказал, как Запад хочет рассорить Китай и Россию
Эксперт рассказал, как Запад хочет рассорить Китай и Россию - РИА Новости, 28.09.2023
Эксперт рассказал, как Запад хочет рассорить Китай и Россию
Западные спецслужбы делают сегодня все возможное, чтобы рассорить Россию и Китай, вбить между ними клин, используя для этого дезинформацию, откровенную ложь,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T03:46
2023-09-28T03:46
2023-09-28T03:46
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виталий манкевич
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сша
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Западные спецслужбы делают сегодня все возможное, чтобы рассорить Россию и Китай, вбить между ними клин, используя для этого дезинформацию, откровенную ложь, заявил РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Поверьте, спецслужбы Запада спят и видят, чтобы нас с китайцами рассорить, вбить между нами клин. Они действительно просчитывают сейчас варианты, строят всякие модели, как это лучше сделать", - сказал он. Вашингтон и Брюссель, добавил эксперт, "не только угрожают вторичными санкциями, но и активно используют для достижения своих целей пропаганду, дезинформацию, откровенную ложь". "Тезис о постепенном превращении России в сырьевой придаток Китая родился именно в недрах ЦРУ. Если не ошибаюсь, весной нынешнего года. С тех пор его с удовольствием повсюду распространяют ангажированные эксперты и СМИ", - заметил Манкевич. Неудивительно, по его словам, что многие совместные российско-китайские проекты приходится сегодня хранить в тайне, секретность в немалой степени диктуется временем. "Не будем забывать, что идет СВО, враг не дремлет. Болтун, как говорится, находка для шпиона",- заключил председатель РАСПП.
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в мире, китай, россия, виталий манкевич, центральное разведывательное управление (цру), сша
В мире, Китай, Россия, Виталий Манкевич, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
Эксперт рассказал, как Запад хочет рассорить Китай и Россию
Манкевич: западные спецслужбы пытаются вбить клин между Россией и Китаем