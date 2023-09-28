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Путин призвал глав регионов оказать поддержку бойцам СВО и их семьям
Путин призвал глав регионов оказать поддержку бойцам СВО и их семьям - РИА Новости, 28.09.2023
Путин призвал глав регионов оказать поддержку бойцам СВО и их семьям
Президент России Владимир Путин призвал избранных глав российских регионов оказывать поддержку участникам спецоперации и их семьям, отметив, что это прежде... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:28
2023-09-28T14:28
2023-09-28T14:44
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал избранных глав российских регионов оказывать поддержку участникам спецоперации и их семьям, отметив, что это прежде всего нравственный долг.Во встрече принимают участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти."В том, что касается социальной сферы хочу отдельно остановится на одном очень важном вопросе - это поддержка наших воинов, в том числе получивших ранение, поддержка их семей. Считаю, что для всех нас, в первую очередь для представителей органов власти, причем всех уровней, забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг", - сказал Путин в ходе встречи с избранными главами регионов.Президент отметил, что это долг благодарности и уважения защитникам Отечества.
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал глав регионов оказать поддержку бойцам СВО и их семьям
Путин назвал поддержку бойцам СВО и их семьям нравственным долгом