https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899196492.html

На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 60 военных

На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 60 военных - РИА Новости, 28.09.2023

На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 60 военных

ВС РФ за стуки отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, поразили подразделения 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Торского и Ямполовки в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:15

2023-09-28T14:15

2023-09-28T14:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, поразили подразделения 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Торского и Ямполовки в ДНР, уничтожили до 60 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражены подразделения 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского и Ямполовки в ДНР."Суточные потери противника на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30", - добавили в ведомстве.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность