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На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 60 военных - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 28.09.2023 (обновлено: 14:26 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899196492.html
На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 60 военных
На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 60 военных - РИА Новости, 28.09.2023
На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 60 военных
ВС РФ за стуки отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, поразили подразделения 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Торского и Ямполовки в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:15
2023-09-28T14:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, поразили подразделения 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Торского и Ямполовки в ДНР, уничтожили до 60 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражены подразделения 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского и Ямполовки в ДНР."Суточные потери противника на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30", - добавили в ведомстве.
РИА Новости
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 60 военных

МО РФ: на Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 60 военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, поразили подразделения 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Торского и Ямполовки в ДНР, уничтожили до 60 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили в четверг в Минобороны России.
«
"На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, поражены подразделения 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского и Ямполовки в ДНР.
«
"Суточные потери противника на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30", - добавили в ведомстве.
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