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"Победить русских". В США рассказали о попытке поставить Россию на колени - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:45 28.09.2023 (обновлено: 05:10 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/sanktsii-1899084201.html
"Победить русских". В США рассказали о попытке поставить Россию на колени
"Победить русских". В США рассказали о попытке поставить Россию на колени - РИА Новости, 28.09.2023
"Победить русских". В США рассказали о попытке поставить Россию на колени
США глубоко просчитались, решив наложить на Россию санкции, и оттолкнули от себя весь мир своей политикой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T04:45
2023-09-28T05:10
специальная военная операция на украине
россия
сша
джон миршаймер
в мире
экономика
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. США глубоко просчитались, решив наложить на Россию санкции, и оттолкнули от себя весь мир своей политикой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Мы думали, что сможем победить русских. &lt;…&gt; Мы думали, что наши санкции поставят Россию на колени ­­— и это был просчет&quot;, — признал эксперт.По его словам, Вашингтон "любит санкции", и когда США решили вмешаться в украинский конфликт, под их рестрикциями "уже находилось полмира"."Но если внимательно изучить историю санкций, то обычно они не работают и с такими странами, как Россия, ограничения вряд ли эффективны. &lt;...&gt; США ведут себя настолько неуклюже, что отталкивают от себя страны по всему миру. &lt;…&gt; Они должны соблюдать свои же правила", — считает Миршаймер.В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230927/sanktsii-1899073862.html
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россия, сша, джон миршаймер, в мире, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Джон Миршаймер, В мире, Экономика
"Победить русских". В США рассказали о попытке поставить Россию на колени

Политолог Миршхаймер: санкции против России были просчетом США

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. США глубоко просчитались, решив наложить на Россию санкции, и оттолкнули от себя весь мир своей политикой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Мы думали, что сможем победить русских. <…> Мы думали, что наши санкции поставят Россию на колени ­­— и это был просчет", — признал эксперт.

По его словам, Вашингтон "любит санкции", и когда США решили вмешаться в украинский конфликт, под их рестрикциями "уже находилось полмира".
«
"Но если внимательно изучить историю санкций, то обычно они не работают и с такими странами, как Россия, ограничения вряд ли эффективны. <...> США ведут себя настолько неуклюже, что отталкивают от себя страны по всему миру. <…> Они должны соблюдать свои же правила", — считает Миршаймер.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАДжон МиршаймерВ миреЭкономика
 
 
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