Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила 26 беспилотников и четыре снаряда РСЗО - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 28.09.2023 (обновлено: 14:25 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/pvo-1899198071.html
Российская ПВО за сутки сбила 26 беспилотников и четыре снаряда РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила 26 беспилотников и четыре снаряда РСЗО - РИА Новости, 28.09.2023
Российская ПВО за сутки сбила 26 беспилотников и четыре снаряда РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 26 украинских дронов, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:23
2023-09-28T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_0:41:2059:1199_1920x0_80_0_0_b2cbe2315793f89091163d60bf856bcb.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 26 украинских дронов, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Кроме того, уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое, Кодема, Новопетриковка Донецкой народной республики, Самойловка и Новое Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 480 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7217 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12206 танков и других боевых бронированных машин, 1156 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6571 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 13573 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898391753.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_283:0:2059:1332_1920x0_80_0_0_f3e73db4060c1b60fc80011157a3fd90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Российская ПВО за сутки сбила 26 беспилотников и четыре снаряда РСЗО

Минобороны: ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов и четыре снаряда РСЗО

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 26 украинских дронов, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Кроме того, уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое, Кодема, Новопетриковка Донецкой народной республики, Самойловка и Новое Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 480 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7217 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12206 танков и других боевых бронированных машин, 1156 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6571 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 13573 единицы специальной военной автомобильной техники.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В Тульской области сработали системы ПВО
25 сентября, 00:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала