https://ria.ru/20230928/pvo-1899198071.html
Российская ПВО за сутки сбила 26 беспилотников и четыре снаряда РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила 26 беспилотников и четыре снаряда РСЗО - РИА Новости, 28.09.2023
Российская ПВО за сутки сбила 26 беспилотников и четыре снаряда РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 26 украинских дронов, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:23
2023-09-28T14:23
2023-09-28T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 26 украинских дронов, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Кроме того, уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое, Кодема, Новопетриковка Донецкой народной республики, Самойловка и Новое Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 480 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7217 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12206 танков и других боевых бронированных машин, 1156 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6571 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 13573 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898391753.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Российская ПВО за сутки сбила 26 беспилотников и четыре снаряда РСЗО
Минобороны: ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов и четыре снаряда РСЗО
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 26 украинских дронов, а также 4 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ
.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Кроме того, уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое, Кодема, Новопетриковка Донецкой народной республики, Самойловка и Новое Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 480 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7217 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12206 танков и других боевых бронированных машин, 1156 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6571 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 13573 единицы специальной военной автомобильной техники.
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