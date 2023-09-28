https://ria.ru/20230928/putin-1899237414.html

Путин одобрил отсрочку Белоруссии по погашению кредита на строительство АЭС

Путин одобрил отсрочку Белоруссии по погашению кредита на строительство АЭС - РИА Новости, 28.09.2023

Путин одобрил отсрочку Белоруссии по погашению кредита на строительство АЭС

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, который переносит на год начало погашения основного долга Белоруссии по государственному РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:31

2023-09-28T16:31

2023-09-28T16:31

экономика

россия

белоруссия

минск

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

политика

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, который переносит на год начало погашения основного долга Белоруссии по государственному экспортному кредиту РФ на строительство АЭС. Закон размещен на официальном портале правовых актов. Протокол вносит соответствующие изменения в российско-белорусское межправсоглашение о предоставлении кредита. Он продлевает до конца 2023 года, то есть на год, период использования кредита белорусской стороной и переносит с 1 апреля 2023 на 1 апреля 2024 года дату начала погашения основного долга по нему. Протокол также предусматривает погашение задолженности по кредиту исключительно в российских рублях, принимая во внимание ограничения в отношении России по получению платежей в долларах и евро. Россия и Белоруссия в ноябре 2011 года подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску государственного экспортного кредита в размере до 10 миллиардов долларов на строительство атомной электростанции из двух энергоблоков. По оценке госкорпорации "Росатом", общий объем использования кредита составит около 5,36 миллиарда долларов, в том числе в 2023 году – около 100 миллионов долларов. В 2021 году первый энергоблок был принят в промышленную эксплуатацию и уже выработал более 9,4 миллиарда кВт.ч электроэнергии. Ввод в эксплуатацию второго блока был перенесен на 2023 год. Ранее Белоруссия уже получала отсрочку по погашению основного долга по кредиту. Соответствующий протокол был подписал в июле 2020 года. Он продлевал период использования кредита на два года - до конца 2022 года, а дату начала погашения основного долга переносил на 1 апреля 2023 года. Кроме того, смешанная процентная ставка по кредиту тогда была заменена на фиксированную ставку в размере 3,3% годовых. В марте 2023 года стороны подписали новый протокол, который продлевает эти сроки еще на год. Его реализация, согласно финансово-экономическому обоснованию, приведет к тому, что поступления в бюджет РФ в 2023 году сократятся на 173,2 миллиона долларов и составят 88,6 миллиона долларов, а в период 2024-2038 годов увеличатся на 526,2 миллиона долларов и составят 6,655 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230927/kuban-1899062817.html

https://ria.ru/20230927/aviasoobschenie-1899012315.html

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экономика, россия, белоруссия, минск, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика