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Путин одобрил отсрочку Белоруссии по погашению кредита на строительство АЭС - РИА Новости, 28.09.2023
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16:31 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/putin-1899237414.html
Путин одобрил отсрочку Белоруссии по погашению кредита на строительство АЭС
Путин одобрил отсрочку Белоруссии по погашению кредита на строительство АЭС - РИА Новости, 28.09.2023
Путин одобрил отсрочку Белоруссии по погашению кредита на строительство АЭС
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, который переносит на год начало погашения основного долга Белоруссии по государственному РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:31
2023-09-28T16:31
экономика
россия
белоруссия
минск
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
политика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, который переносит на год начало погашения основного долга Белоруссии по государственному экспортному кредиту РФ на строительство АЭС. Закон размещен на официальном портале правовых актов. Протокол вносит соответствующие изменения в российско-белорусское межправсоглашение о предоставлении кредита. Он продлевает до конца 2023 года, то есть на год, период использования кредита белорусской стороной и переносит с 1 апреля 2023 на 1 апреля 2024 года дату начала погашения основного долга по нему. Протокол также предусматривает погашение задолженности по кредиту исключительно в российских рублях, принимая во внимание ограничения в отношении России по получению платежей в долларах и евро. Россия и Белоруссия в ноябре 2011 года подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску государственного экспортного кредита в размере до 10 миллиардов долларов на строительство атомной электростанции из двух энергоблоков. По оценке госкорпорации "Росатом", общий объем использования кредита составит около 5,36 миллиарда долларов, в том числе в 2023 году – около 100 миллионов долларов. В 2021 году первый энергоблок был принят в промышленную эксплуатацию и уже выработал более 9,4 миллиарда кВт.ч электроэнергии. Ввод в эксплуатацию второго блока был перенесен на 2023 год. Ранее Белоруссия уже получала отсрочку по погашению основного долга по кредиту. Соответствующий протокол был подписал в июле 2020 года. Он продлевал период использования кредита на два года - до конца 2022 года, а дату начала погашения основного долга переносил на 1 апреля 2023 года. Кроме того, смешанная процентная ставка по кредиту тогда была заменена на фиксированную ставку в размере 3,3% годовых. В марте 2023 года стороны подписали новый протокол, который продлевает эти сроки еще на год. Его реализация, согласно финансово-экономическому обоснованию, приведет к тому, что поступления в бюджет РФ в 2023 году сократятся на 173,2 миллиона долларов и составят 88,6 миллиона долларов, а в период 2024-2038 годов увеличатся на 526,2 миллиона долларов и составят 6,655 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230927/kuban-1899062817.html
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экономика, россия, белоруссия, минск, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика
Экономика, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Политика
Путин одобрил отсрочку Белоруссии по погашению кредита на строительство АЭС

Путин: Белоруссия получила отсрочку по погашению кредита на строительство АЭС

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, который переносит на год начало погашения основного долга Белоруссии по государственному экспортному кредиту РФ на строительство АЭС. Закон размещен на официальном портале правовых актов.
Протокол вносит соответствующие изменения в российско-белорусское межправсоглашение о предоставлении кредита. Он продлевает до конца 2023 года, то есть на год, период использования кредита белорусской стороной и переносит с 1 апреля 2023 на 1 апреля 2024 года дату начала погашения основного долга по нему.
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Протокол также предусматривает погашение задолженности по кредиту исключительно в российских рублях, принимая во внимание ограничения в отношении России по получению платежей в долларах и евро.
Россия и Белоруссия в ноябре 2011 года подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску государственного экспортного кредита в размере до 10 миллиардов долларов на строительство атомной электростанции из двух энергоблоков. По оценке госкорпорации "Росатом", общий объем использования кредита составит около 5,36 миллиарда долларов, в том числе в 2023 году – около 100 миллионов долларов.
В 2021 году первый энергоблок был принят в промышленную эксплуатацию и уже выработал более 9,4 миллиарда кВт.ч электроэнергии. Ввод в эксплуатацию второго блока был перенесен на 2023 год.
Ранее Белоруссия уже получала отсрочку по погашению основного долга по кредиту. Соответствующий протокол был подписал в июле 2020 года. Он продлевал период использования кредита на два года - до конца 2022 года, а дату начала погашения основного долга переносил на 1 апреля 2023 года. Кроме того, смешанная процентная ставка по кредиту тогда была заменена на фиксированную ставку в размере 3,3% годовых.
В марте 2023 года стороны подписали новый протокол, который продлевает эти сроки еще на год. Его реализация, согласно финансово-экономическому обоснованию, приведет к тому, что поступления в бюджет РФ в 2023 году сократятся на 173,2 миллиона долларов и составят 88,6 миллиона долларов, а в период 2024-2038 годов увеличатся на 526,2 миллиона долларов и составят 6,655 миллиарда долларов.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияМинскВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Политика
 
 
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